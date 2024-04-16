Özgür Özel, imajını yeniledi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, stresli geçen CHP Kongresi ve 31 Mart yerel seçim sürecinin ardından imajında yeniliğe gitti.

Mitinglerde sık sık, bağırmaktan sesinin çatallaştığı gözlemlenen Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden ameliyat oldu.

Özgür Özel'le özdeşleşen gözlüklerinden 7-8 Nisan tarihinde geçirdiği operasyonlarla kurtulan Özel, son olarak saç stilinde de yeniliğe gitti.

Saç rengini ve kesimini yenileyen Özel'in kilo aldığı da gözlemlendi.

Özel'in yeni stilinin ardıdan "Özgür Özel estetik mi yaptırdı? Özgür Özel saçını mı boyattı?" gibi sorular sorulur oldu.