Özgür Özel mazbatasını aldı!

CHP'nin Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mazbatasını TBMM'deki makam odasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan aldı.

Özel, "Parlamentonun saygınlığı için çalışacağız" dedi. 8 yıl grup başkanı ve grup başkanvekili olarak çalıştığı oda da CHP'nin 8'inci genel başkanı olarak çıkan Özgür Özel, devir-teslim töreni için CHP Genel Merkezi'ne geçti. Özel'in mazbatasını, avukatları, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak, TBMM'ye getirdi.

AYM'nin sosyal medya yasasının iptal talebinin oy çokluğu ile reddetme kararını yanlış algılayan Özel, kararı memnuniyetle karşıladı. Yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi üzerine Özel, AYM'yi ve yasayı eleştirdi.