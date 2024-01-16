Özgür Özel: “Kendi bildirgenizi imzalayın”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Terör örgütü PKK'nın hain saldırısında Kuzey Irak'ta 9 askerin şehit düşmesiyle ilgili konuşan Özel, bildirge konusunda İYİ Parti lideri Meral Akşener'e seslendi.

Özel, "Bu kez Saadet, Gelecek, DEVA, Demokrat Parti imzalamadı. CHP kendi bildirgesini MYK'sında imzalamıştı. Bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Hepsi okunsun, kim kimin yanında duruyor hepsi belli olsun. Üyelerinin vatanseverliğine, Atatürkçülüğüne sahada hepsine şahit olduğu, AKP-MHP'nin de yanlış politikalarını eleştiren İYİ Parti'nin de kendi bildirgesini imzalamasını bekliyoruz. AK Parti'den ayrışarak kendi bildirgenizi imzalayın. Aksi bizi çok üzüyor" dedi.