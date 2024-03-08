Özgür Özel, kadınlar gününde kadın adayını hedef aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bir takım programlar için bugün sabah saatlerinde Eskişehir’e geldi.

'DEM'İ İÇERİ SOKMAM' SÖZLERİ RAHATSIZ ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Adayı Burcu Köksal’ı hedef alan Özel, şunları söyledi:

“Son günlerde maalesef CHP belediyeciliğinin en güçlü yanı eşitlik olduğu halde bazı çevreler bir seçim sırası, seçim konuşması sırasındaki bir ifadeyi tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere mal etmek üzerinden bir çaba içindeler. Bu elimizde görmüş olduğunuz malumunuz aylardır hazırlanan ve bugün için imza altına alınması planlanan bir hazırlıktı. Bir kelimesi bile değişmedi.

Ancak içinde toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması var. Buradan bir kez daha altını kalın kalın çizeriz, bugün olduğu için de mor şekilde altını çiziyoruz. Kalın bir mor kalemle çiziyoruz. Başta kadın, erkek, cinsiyet eşitliği olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler karşısındakinin etnik kökenine, mezhebine, siyasi tercihine ve cinsiyetine bakmaksızın eşit hizmet verirler. Bunu imza altına alan, taahhüt altına alan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.”