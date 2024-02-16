Özgür Özel İzmir için belirlediği adayı karıştırdı!

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere iki aydan az bir süre kalmışken partilerin adayları büyük oranda belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye başkanlığı görevini yürüten Cemil Tugay olarak belirlenmişti.

Özgür Özel, bugün ilk olarak İzmir'in Dikili ilçesinde vatandaşlara seslendikten sonra Bergama ilçesine geçti. Otobüsün üzerinde vatandaşlara seslenen Özel, büyük bir fiyaskoya imza attı.

Yanlış eli kaldırdı

Konuşmasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan başka birisinin elini kaldırdı.

Şaşkınlığını gülerek gizlemeye çalışan Özel, daha sonra Cemil Tugay'ın elini kaldırarak adayını Bergamalı vatandaşlara tanıttı.