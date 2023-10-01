Özgür Özel görevini 'fiilen' bıraktı!

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrası açıklamada bulunan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını duyurdu.

Grup içi tartışmalar yaşanmaması için istifa etmediğini vurgulayan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen yapmayacağını söyledi.

"Genel Başkan’la mutabakata vardık"

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Özel şunları kaydetti:

Arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Genel başkanla baş başa görüştük, mutabakata vardık. Bugün verilecek istifa nedeniyle grup seçimi olacaktı. Ancak grubu iç tartışmaya, rekabete sokmamak için anlaştık. Zaten kongrelerde olacağım. Fiilen grup başkanlığı yapamayacağım. Grup konuşmalarının yapıldığı salı günleri grupta olmayacağım. Eğer ben seçilirsem zaten genel başkan olacağım, grup başkanlığına gerek olmayacak. Sayın genel başkan seçildiği taktirde gerekli seçimin yapılması için kurultay sonrası adım atacağız.