Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam görevde durmam

Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Seçime Doğru programında Özgür Özel soruları yanıtladı.

Özel, hedefinin CHP'yi iktidar yapmak olduğunu, bunun haricinde başka ikinci bir hedefi olmadığını söyledi.

Türkiye'nin önündeki ilk genel seçimleri işaret eden Özel, CHP'nin iktidar olamaması durumunda görevde 1 gün bile kalmayacağını söyledi.

Özel şöyle konuştu:

Ben nisan ayının son haftası okula tayin olmuş bir öğretmen gibiyim. Öğrenciler haziranda karne alacak 'bu çocuklar okumazsa...' Biz de okutmaya uğraşıyoruz. İnşallah okur. Okumazsa neden okumadı onu konuşuruz.

Ama benimle ilgili başarı kriteri şu: Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam 1 gün görevde duramam. Olağanüstü kongreyi toplarım, kendim de aday olmam.