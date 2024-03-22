Özgür Özel, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime günler kala saldırgan tutumuna bir yenisini ekledi.

Muhalif Gazeteci Deniz Zeyrek'le canlı yayında tartışan Özel, "Muhalefete saldırmanın konforundan çıkın" diye konuştu.

Özel'in kendisine yönelik eleştirilerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Zeyrek, "O zaman kalkın o koltuktan ben genel başkan olayım" diye konuştu.