Özgür Özel: ''Başaracağız, kazanacağız''
Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaşarak ''Başaracağız, kazanacağız'' ifadelerini kullandı.
CHP'li Özgür Özel, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısının ardından soyal medya hesabından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaşarak, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Kimse umutsuzluğa kapılmasın.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2023
Hep birlikte başaracağız.
Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/eNQ9IOcomy
Yorumlar