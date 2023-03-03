Özgür Özel: ''Başaracağız, kazanacağız''

CHP'li Özgür Özel, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a yaptığı adaylık çağrısının ardından soyal medya hesabından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte poz verdiği fotoğrafı paylaşarak, "Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Hep birlikte başaracağız.

Hep birlikte kazanacağız. pic.twitter.com/eNQ9IOcomy — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 3, 2023