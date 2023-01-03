Özer: Zam velilerimizin çıkarını koruyacak şekilde olacak

Asgari ücret'ten sonra emekli ve çalışanlara zam oranın açıklanmasıyla birlikte harcamalara da zam geldi. Özel okul işletmecilerinin beklediği öğrenim, servis ve yemek artışı yarın (4 Ocak 2023) açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam TOKİ Çağatay İlkokulu Açılış Töreni'nin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Özer, "Tabii sadece TÜFE-ÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizi, velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı inşallah yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız." diye konuştu.