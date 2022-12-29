Özer, özel okul temsilcileriyle buluştu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel öğretim kurumları temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda özel okul ve özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve velilerin beklentileri başta olmak üzere sahadan gelen talepler ile özel öğretim kurumlarının görüş ve önerileri değerlendirildi.

Artan maliyetler

Özel öğretim kurumları temsilcileri Bakan Özer’e ilk olarak okullarda artan maliyetlere ilişkin bilgi verdiler. Özellikle doğalgaz ve elektrik gibi maliyetlerin bir önceki yıla oranla yüzde 200’lere varan artışlar yaşandığını belirten kurum temsilcileri, ayrıca artan asgari ücret sonrasında öğretmenlerinde maaşlarında ciddi artış taleplerinin bulunduğunu ifade ettiler. Bu maliyetlerin yansımalarının da masaya yatırıldığı toplantıda özel okul temsilcileri, yıllık ücret artışlarının belirlenmesinde bu kriterlerin değerlendirilmesini istediler.

EYT sorunu

Bu arada toplantıda çok sayıda öğretmenin EYT kapsamına girdiğini de belirten kurum temsilcileri, hangilerinin faydalanacağını bilmediklerini ancak bunun eğitimde ciddi bir sorun olabileceğine dikkat çektiler. Eğitim yılı içinde EYT kapsamına giren öğretmenlerin emeklilik işlemlerini başlatması halinde öğrencilerin, okulların ciddi sorun yaşayabileceğine de dikkat çeken kurum temsilcileri, ayrıca emekli olacakların kıdem tazminatları içinde bakanlıktan destek istediler.

MEB Tevfik İleri Salonu'ndaki görüşmeye Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Murat Süt, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, ÖZDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, ÖZDEBİR Yönetim Kurulu Başkanı Naci Atalay, ÖZKUR-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Enis Şener, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, Özel Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Yunus Kılıç, TOBB Eğitim Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özer ve ilgili kurumların yönetim kurulu üyeleri de katıldı.