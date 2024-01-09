Özer, Kosovalı mevkidaşı Gola ile görüştü!

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ardian Gola ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Özer, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu hatırlatarak, Kosova'nın bölgede bağımsız ve güçlü olmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmesini önemsediklerini dile getiren Özer, Türkiye'deki bütün bakanlıkların yanı sıra Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA gibi kuruluşların kendi alanlarıyla ilgili işbirliğini geliştirmek için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.

Eğitim ve kültür alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Özer, "Kosovalı gençlerimizin eğitim ve kültürel alanlardaki faaliyetlere aktif katılım göstermesinden ve verilen burslardan yararlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kosovalı gençlerin Türkiye'deki burslardan yararlanma sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de şimdiye kadar bin 337 Kosovalı gencimiz burslarımızdan yararlanarak eğitimlerini tamamladı ve dünyanın farklı yerlerinde iş hayatına katıldı. Şu anda yüksek öğretimde yaklaşık 301 Kosovalı gencimiz burslardan yararlanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kosova'daki ortak kültür miraslarının tekrar canlandırılmasını önemsediklerini vurgulayan Özer, TİKA'nın Kosova'da 100 milyon avroya mal olan 700'e yakın projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Yunus Emre Vakfı ile Türkiye Maarif Vakfının eğitim ve kültür alanındaki hizmetlerine değinen Özer, "Maarif Vakfının çalışmalarını tüm dünyada önemsiyoruz. Türkiye, FETÖ ile çok acı bir deneyim yaşadı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Maarif Okullarıyla FETÖ ile mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Kosova Cumhuriyetinin, Maarif Vakfına desteğinin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özer, Türkiye'nin son 21 yılda her alanda önemli başarılara imza attığını, yeni yüzyıla emin adımlarla girdiğini, sadece bölgesinde değil dünyada da önemli bir aktör haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin tüm birikimini kardeş ülkelerle paylaştığına ve bundan mutlu olduğuna işaret eden Özer, "Ölçek olarak Türkiye'nin büyüklüğünü göstermek için sadece eğitim sistemimize bakılması bile yeterli. Şu anda temel ve ortaöğretimde yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,3 milyon öğretmen, yüksek öğretim aşamasında ise yaklaşık 9 milyon öğrencisi olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla Kosova Cumhuriyeti ile paylaşacağımız çok şey var." dedi.

Kosova Cumhuriyeti Meclisi Eğitim, Bilim, Teknoloji, Yenilik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gola da Türkiye'nin desteğinin Kosova için önemli olduğunu vurguladı. Gola, Kosova'da uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini, Kosova'yı tanımayan ülkeleri Türkiye aracılığıyla davet etmek istediklerini, bu konuda Türkiye'den yardım beklediklerini kaydetti.