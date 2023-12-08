Özel'in Kılıçdaroğlu aşkı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybederek önce milletvekiliğinden, sonra da kongreyi kaybederek genel başkanlıktan olan Kılıçdaroğlu, kendine bir çalışma ofisi tutmuştu.

Partide kendisine yakın isimlerle sık sık bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yeni çalışma ofisinde bu kez de çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'i ağırladı.

Özel'in genel başkan seçildikten sonra, partide alacağı önemli kararlar öncesi Kılıçdaroğlu'na danışması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Daha önce, partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüp dönememesi konusunda Kılıçdaroğlu'na danıştığını söyleyen Özel, bu kez de Akşener görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti.

Kılıçdaroğlu'nun Özel'e yönelik olarak "Partiyi İmamoğlu'na kaptırma" dediği siyasi kulislerde yankılanmaya devam ederken İmamoğlu'nun da bir genel başkan gibi davranarak Muharrem İnce ile görüşmesi dikkat çekti.

İkili, en son geçen ay Kılıçdaroğlu'nun evinde bir araya gelmişti.