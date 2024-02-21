Özel'den Lütfü Savaş itirafı!

CHP'de Hatay krizi Lütfü Savaş'ın zaferiyle tamamlandı.

CHP tabanının istemediği ve 6 Şubat depremlerinin anma töreninde Hatay halkının yoğun protestolarına maruz kalan Lütfü Savaş, "bağımsız adaylık" kozunu ileri sürünce Özgür Özel'i çaresiz bıraktı.

Lütfü Savaş'ın zoraki adaylığını, İl Seçim Kurulu'nun partilere tanıdığı sürenin son gününde netleştiren CHP yönetimi, Savaş'a partinin seçim reklam filminde de yer vermemiş ve aday tanıtım toplantısına çağırmamıştı.

Özel'in Lütfü Savaş hakkında son röportajında söyledikleri de kendi adayına güvenmediğini ortaya koydu. Özel, "1 Nisan günü Hatay'ı AK Parti'ye emanet edeceğime Lütfü Bey'e emanet etmeyi tercih ederim" dedi.

Lütfü Savaş'ın adaylığını anketler üzerinden açıklamaya çalışan Özel, "AK Parti ile aramızda 3-5 puan fark var. Bazen önde, bazen geride görünüyor." diyerek, AK Parti'nin Hatay'da önde olduğunu itiraf etmiş oldu.