Özel'den Kılıçdaroğlu'na teşekkür!

Özgür Özel, Genel Başkan olarak ilk kez CHP grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında 13 yıllık görevi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Özel, "Emekleri unutulmaz, ona vefamızı her fırsatta göstereceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. Demokrasi kanallarının tıkandığı, hukukun rafa kaldırıldığı dönemde 13 yıl mücadele vermiş, Artvin'de PKK'nın hedefi olmuş, Çubuk'ta linç girişimine uğramış, Ankara'dan İstanbul'a 432 kilometere yürüyerek dünya siyasi tarihine geçmiş genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyorum. Emekleri unutulmaz, ona vefamızı her fırsatta göstereceğiz. Kendisinin önünde saygıyla eğiliyorum.

İlk kez gölge kabine görevlendirmesi yaptık. Kabine'nin yaptığı her şeyi dakika dakika izleyerek, doğrulara destek vererek, yanlışlara engel olmaya çalışarak yapıcı ve etkin bir şekilde muhalefet yapacağız. Kabinemizi Erdoğan'ın kabinesiyle karşılaştıracak olursak, Erdoğan 18 atama yaptı, biri kadın. Bizim ise 9'u kadın 9'u erkek. Gölge kabinemizi toplumnu tam yarısını oluşturan ve hepimize emekleri olan bütün kadınlara emanet ediyorum.

İlk ziyaretimi söz verdiğim gibi Hatay'a yaptım. Hatayspor büyük acıya ve yıkıma rağmen matem rengiyle maçlarını Mersin'de oynayarak büyük başarılara imza atıyor. Hatay'da 6 Şubat'tan bu yana yüzleri güldüren tek şey Hatayspor'un başarısı. Hatay'a gittim, seçimden önce gittiğimde burada siayset yapmayacağım demiştim. Oy istemedim. Sizi dinlemeye ve ziyarete geldim dedim. Hatay'da bana 'Sen ilk günlerden geldin.' dediler.

Kurtarma çalışmaları geç başlamıştı, enkaz kaldırma çalışmaları da bitmedi. Hatay'ı sakın unutturmayın dediler. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'ün koltuğunu devraldım, 'Hatay benim şahsi meselem.' Unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ülkenin cumhurbaşkanının da içinde olduğu yargı darbesine yönelik eyleme katıldık. Şimdi bir başka yürüyüş var. DİSK Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Biz de onları Ankara'da karşılayacağız."