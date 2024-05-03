Özel'den "boş koltuk" açıklaması!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı.

Basın mensuplarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede tartışmalara neden olan "boş koltuk" sorusuna yanıt veren Özel şunları söyledi;

"Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra Sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözülmüş oldu. Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini Sayın Erdoğan'la görüşme imkânı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."