Özel'den başıboş sokak köpeği mesajı!

CHP Lideri Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"28 Mayıs 1918'de, bağımsızlığına kavuşan kardeş Azerbaycan'ın kuruluşunu kutluyorum. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, hüznü bizim hüznümüzdür. Bir kere daha Cumhuriyet Bayramları kutlu olsun diyoruz. Türkiye'de ana muhalefet ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Gelecekte de Türkiye'yi yönetecek olan partiyiz. Dost ve Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi'nde yeniden yer alması için CHP olarak elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.

“Tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum”

Filistin'de, 7 Ekim'den bu yana 36 binin üzerinde insan yaşamını yitirdi. İsrail'in katliamını kınıyorum, tüm dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyorum. Siyasi akrabalığımız olan partiler tarafından yönetilen Norveç ve İspanya'nın ayrıca İspanya'nın Filistin'i tanıyacak olmalarından büyük memnuniyet duyuyorum.

Srebrenitsa teklifi

11 Temmuz, Bosna'da yaşanan katliamın anma günü olarak kabul edildi. Genel başkan seçildikten sonra ilk olarak Kıbrıs'a ve sonra Bosna'ya gitmiştim. 11 Temmuz'un Türkiye'de de Srebrenitsa katliamının anma günü olarak kabul edilmesi için tüm siyasi partilere de davette bulunuyorum.

Gezi Parkı mesajı

Bugün önemli bir tarihin yıldönümü. Gezi Parkı'nda ağaç katliamına karşı insanların toplumsal duyarlılıkla bir araya gelmesiyle başlayan Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıldönümündeyiz. Buradan Gezi'yi selamlıyorum. Türkiye'nin tüm illerinde yaşanan gösteriler, siyasi iradenin orantısız güç kullanmasıyla maalesef acıya dönüşmüştür. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepsinin ailesi ailemizdir. 90 kişi kafa travması geçirmiş, 10 kişi gözlerini kaybetmiştir Gezi eylemlerinde. Gezi, Türkiye'nin birbirini en çok seven ailesidir.

Sokak hayvanları düzenlemesi

Sokak köpeklerinin hayatını hedef alan bir kanun çalışması yapılıyor. Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu vardır. Özellikle sabah evden çıkanlar için bu bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bu hayvanları katletme niyetinde olanlara sesleniyoruz. 2020'de de bu sorun vardı. Tüm partiler oturduk ve hayvan haklarının korunması üzerine komisyon çalışması yapıldı. Bu kitap çok net. Popülasyonun düşürülmesi için uyutma, öldürme yazmıyor ve bunun altında AK Parti'nin de MHP'nin de imzası var. 101. sayfasında hayvan hakları fonunun kurulması yazıyor. Bu fonla kapsamlı ve etkili bir kısırlaştırma yapılsın, bakım evleri açılsın deniyor. 2002'den beri parmağını kıpırdatmayanlar, belediyeler para harcamasın diyerek, toptan öldürelim diyorlar. Bakım evinde alacağız 30 günde sahiplenen olmazsa öldüreceğiz diyorlar. Bir eczacı olarak ötenazi ilacının maliyetini de biliyorum. Kısırlaştırmadan da pahalı bu rakam. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada bir anlayış ve bilgisizlik yoksa inanılmaz bir vicdansızlık var. Konuyu 'uyutma' diyerek, hafifleştirmeye çalışmayın. Bunun adı katletmektir."