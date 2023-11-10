AjansHaber.com.tr Siyaset Özel’den, Babacan’a ziyaret!

Özel’den, Babacan’a ziyaret!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Parti Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarete bazı CHP’li milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyarette Hilmi Babacan için okunan dualara da eşlik eden Özel, baş sağlığı dilediklerini ilettikten sonra Deva Genel Merkezi’nden ayrıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kentsel Dönüşüm Yasası, Meclis’te kabul edildi!
İnci: “Sizin can güvenliğiniz devlet için önemli”
Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti
Bakan Özhaseki’den “Uyandırma servisi”
Aile ve Gençlik Fonu komisyonda kabul edildi!
CHP'de devir teslim töreni gerçekleşti!
Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!