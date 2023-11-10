Özel’den, Babacan’a ziyaret!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. Parti Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarete bazı CHP’li milletvekilleri de eşlik etti.

Ziyarette Hilmi Babacan için okunan dualara da eşlik eden Özel, baş sağlığı dilediklerini ilettikten sonra Deva Genel Merkezi’nden ayrıldı.