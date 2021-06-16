Özel tiyatro projeleri için destek başvuruları başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatrolara yeni sanat sezonu için de destek verecek. Destek başvuruları 15 Temmuz'a kadar e-devlet üzerinden alınacak.
Özel tiyatroların 2021-2022 sanat sezonuna yönelik projelerine yapılacak yardımlar için başvurular başladı. Başvurular 15 Temmuz'a kadar e-devlet üzerinden alınacak.
Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.
Yapılan düzenlemelerle tiyatro alanında sigortalı istihdamı bir değerlendirme ölçütü haline getirilerek sektör çalışanlarının hakları ön plana çıkarıldı.
Başvuru tarihleri de öne çekilerek yardımların sanat sezonu başlamadan açıklanması amaçlandı.
Yorumlar