Özel: Terörle bağı olanın hukuk devletinde barınacak yeri yok!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kutuplaşma yerine kardeşleştirmenin, barıştırmanın egemen olacağı bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. Normalde eskiden iftar yemeklerinde siyasetçiler siyaset yapmaktan ar ederdi. Eskiden rahmetli Demirel'in, Özal'ın memur sendikasına gittiğinde elbette gönüllere dokunur ama katı siyaset yapılmaz. Dün gitmiş devletin memurunu karşısına almış. 1999 depremini gördük diyor. Kim vardı diyor. Bugünkü CHP vardı diyor. 99'da depremde MHP, DSP, ANAP vardı. Bugün MHP en baş ortağı. DSP'liler isyan ediyor ama genel başkanları orada. Senin iktidar ortakların vardı. Bir laf ediyorsan Devlet Bahçeli'ye ediyorsun. Biz 1999'da CHP olarak yapılan genel seçimlerde 9.7 ile baraj altında kalıştık. Biz yenilenmenin ve yeniden Meclis'e gelmek için çaba sarf ediyorduk. Diyorlar ki, 'Bunlar Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış' diyor. Biz duralım, yönetmenimiz bir CHP'linin bunu söylediği videoyu söylesin, yayını da bırakıyorum, siyaseti de. Ülkenin Cumhurbaşkanı böyle bir yalana niye sarılır; çaresizlikten.

"HDP bizim rakibimiz, yarışıyoruz"

Adalet ve Kalkınma Partisi iki sefer Meclis'e suç işlemek için etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu; bakın kurucuları bile demiyor, teklif getirmiş. O zaman bizler buna karşı çıkmışız. Manisa'da Salihli Mansur Yavaş'ı, Akhisar Ekrem İmamoğlu'nu görmek istedi. Hangi çağdayız? Eskiden şu oluyormuş. Derlerdi ki, "Filanca siyasetçi üç cuma namazını üç farklı yerde kılıyormuş". Şimdi öyle bir çağda değiliz. Sen Van'da da söylesen, Manisa'da da söylesen, Konya'da, Sinop'ta da söylesen dünyanın herhangi bir yerinde bir kullanıcı saniyeler sonra haberdar oluyor artık. Biz Cumhur İttifakı'nın yaptığı hatayı yapmayacağız. PKK başka bir şey, Kürt seçmen başka bir şey, HDP başka bir şey. HDP halktan oy talep eden parti; bizim rakibimiz. Ayrı partilerimiz. Biz HDP ile 100 metrede yarışamam, milletvekilliğinde yarışırım. HÜDA PAR ile AK Parti'den farklı olarak bizde HDP'nin bildirdiği isimler listelerimizde yok. Listelerimiz ortada. HDP ile yarışıyoruz biz. Aynı gün bir seçim daha yapılıyor. O seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada HDP yüzde 51 alacak olsaydı aday çıkarırdı.

"Erdoğan'a helal olan bize haram mı?"

Yarın HDP karar versin, Kürt seçmen karar versin, Tayyip Erdoğan desin. Baş tacı ederler. Recep Tayyip Erdoğan'a helal olan hiçbir lokma bize haram değil. Sen herkesten oy alabilirsin, biz oy olarak dönüp bize terörist diyeceksin. Bunların hepsini reddediyoruz. Bir iktidar seçim yoluyla geliyorsa, sonra da yapılacak seçimleri kaybettiğinde bunun siyasi darbe olduğunu söylüyorsa kendisi darbedir. Gelirken sandıkla geleceksin. Sandıkla kaybetme ihtimali olduğunda beka sorusunu, milli güvenlik sorunu olacak. Seni anan baban milli güvenliğin temsili olarak mı doğurdu kardeşim? Sen ülkeyi iyi idare ediyorsan kalırsın. 1950'de 14 Mayıs'ta İsmet Paşa, ordu emrinde, devlet emrinde. İsmet Paşa 'Benim en büyük yenilgim ama demokrasimizin zaferi' dedi. O zaman Süleyman Soylu, Mehmet Uçum, Tayyip Erdoğan olsaymış 'milli güvenlik sorunu veremeyiz iktidarı' deselerdi bu millet alınlarını karışlar. İstanbul seçimlerinde 13 bin oyla verecek değiliz dediler de 800 bin oya ben mi çıkardım. Mehmet Uçum dün akşam silinmez kalemle bir eksi aldı demokratlıkta.

"İstanbul seçmenine hazırlatma yapıyoruz"

İstanbul gibi metropol olsa da iki cumhurbaşkanı adayı var. O kentin ulaşımına, sosyal alanlarına aynı anda yük olmasını doğru bulmadık. Manisa'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi varsa biz orada nezaketen çalışmayız. Bunu yapmak lazım. İstanbul'da da hep birlikte bunu yapmayalım dedik. İkincisi olmaz olmaz da iki taraf bir vapurda, metrobüste karşılaşır, tatsızlık olur, biz istemiyoruz öyle şeyi. İstanbul'un seçimlerini iptal ettirdikleri gün İstanbul seçmenine bir hatırlatma yapıyoruz, işte yine önünüze sandık geldi diyoruz. 14 Mayıs günü hakeme gidiyoruz. Hakem sayacak, bitti gitti. Son anketlerde İstanbul'da arayı açmış durumdayız. Yüzde 64'e 38 görürseniz, İstanbul için şaşırmayınız.

Kılıçdaroğlu'nun dark web iddiası

Birtakım hazırlıklar var. Birtakım derin ve kirli internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Dark web sitelerinden servisiyle ilgili devlet memuru ciddiyetinde olması gereken kişilerin dünyanın bir takım dark web insanlarıyla pazarlıklar yürüttüğü ihbarını aldık. Onun için hat çizdik. Birtakım montajlar, sahte ses kayıtları iddiaları. Süleyman Soylu geçen seçimlerde, ondan önceki seçimlerde polislere sandık başında hangi partinin kaç oy aldığının bilgisini istedi. Görevlendirilecek polislerin sandık başından aplikasyona gireceği ve göndereceği program yaptırmış. Muharrem Erkek'in de itirazı bu. Daha önce telsiz marifetiyle sonuç bildirdiler. Biz seçim güvenliğiyle ilgili olabilecek her hazırlığı yaptık. Seçim güvenliği açısından hazırız. Olası gelişmeye karşı teyakkuz pozisyonundayız. Burada bir endişeye gerek yok. Süleyman Soylu'nun vereceği cevabı ben de merak ediyorum.

"CHP, Diyanet’i kurduran partidir"

CHP Diyanet İşleri'ni kurmuş partidir. CHP'nin yönettiği ülkede Diyanet'i kapatmak kimsenin aklından geçemez. Diyanet'in adil yapıya kavuşturulması doğrudur. Diyanet'te çalışan personel özlük hakları açısından ne geriye gidecektir ne de hizmetler geriye gidecektir.

"Uzay merkezi olmasının kime ne zararı var?"

Biz TEKNOFEST'lere gidiyorduk. TEKNOFEST'ler Eylül ayında yapılıyordu. Şimdi seçimin hemen öncesine koydular. Siyasallaştırdılar. Biz orada gidip de kutuplaştırılmış siyasi iklimde bir başka durum olmasın diye gittik. Bahçeşehir Koleji TEKNOFEST'te ödül aldı, ilk ziyarete biz gittik. Samsun'da genel başkanımız TEKNOFEST'i kurdu. Atatürk Havalimanı'nın isminin kaldırılmasından rahatsızız. Uçuşlara açık kalacağını söyledi genel başkanımız. Kime ne zararı var. Uzay merkezi olmasının kime ne zararı var? Bunu bir müjde olarak neden kabul etmiyorlar? Orada TEKNOFEST'te olacak. 2 Türk'ün 'gelip burada çalışırız' demek başka bir şey, ABD'li şirket demek başka bir şey. Biz Amerika'da AK Parti'nin Türkiye'de tutamadığı, örneğin Biontech'in mucitleri Türkiye'de çalışıyor olsalardı, bütün dünyaya Kovid aşısının mutluluğunu gururunu biz yaşardık.

"Ben TOGG'a sahip çıkmak istiyorum"

Orayı hal yapacak desek inanırım, orayı uzay merkezi yapacağız diyoruz. TEKNOFEST'i burada yapmayacağız demiyoruz ki. Biz burayı üniversite, yüzme havuzu yapacağız desek anlarım. Milletin vekillerine bir Togg bırak dedik. Ben Togg'a sahip çıkmak istiyorum. Uçak gemisi kötü olabilir mi? Bunların hepsinin açılışı bir seçime 20 gün kala yapılabilir mi? Ben CHP'nin resmi ağzı olarak söylüyorum hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizim dönemimizde fazlası olur eksiği olmaz diyorum. 15 Mayıs günü Togg da Akıncı da gerçekten milletin malı olacak.