Özel, Şentop'un teklife imza atmasını eleştirdi!

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa'ya göre TBMM Başkanı ve başkanvekillerinin üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde ya da dışındaki faaliyetlerine ve görevlerinin gereği olan haller dışında Meclis tartışmalarına katılamayacağını anımsattı.

Bir meclis başkanının bir kanun teklifine imza atmasının başlı başına tarafsızlığını engellemeyeceğini belirten Özel, önceki meclis başkanlarının Meclis İçtüzüğü, Meclis Teşkilat Kanunu gibi Meclis'i doğrudan ilgilendiren tekliflere, siyasi partilerin tamamının uzlaştığı düzenlemelere ve kendi seçim çevrelerinin sorunlarına ilişkin kanun tekliflerine imza attıklarını kaydetti.

Özel, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman'ın, meclis başkanı oldukları dönemlerdeki anayasa değişikliği tekliflerine imza atmadıklarını vurguladı.

Eleştirilerinin başörtüsüne ya da dini sembollere olan düşmanlıktan kaynaklandığı iddialarını reddeden Özel, "Başörtüsü yasağının kalkması için grubumuzca hazırlanmış kanun teklifinin ilk imza sahiplerinden biriyim. Dolayısıyla bu sıfatın üzerine asla yapışmayacağı bir kişi olarak bu yorumları şiddetle bir kez daha reddediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine imza atmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Şentop, siyasetin bu en sıcak başlığına sürecin en başından itibaren daha yurt dışındayken dahil olmuş, bir siyasi partinin mutfağında bu teklifin çalışma sürecine katılmış, tarafsız kalması gerektiğini hiçe sayarak bu kanun teklifine imza atmıştır. Sayın Şentop, muhalefet partilerinin tamamen güvenini yitirdiği, kendisine asla güvenmeyecekleri bir sürecin içine savrulmuş, AK Parti de parti-devlet ayrımını ortadan kaldırmıştır. Sayın Şentop, tarafsızlığını o kadar yitirdiğinin bilincindedir ki tartışmaları tarafsız olması gerekmediği argümanı üzerinden yürütmektedir. Bu noktadan sonra kendisine o makamı boşaltmak düşer."