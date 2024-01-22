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Özel, ölüm yıldönümünde Kamer Genç’i andı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili Kamer Genç'in ölümünün 8. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tunceli milletvekilimiz, TBMM Başkanvekili, siyasette çok şey öğrendiğim Kamer Genç ağabeyimi ölümünün 8'inci yılında saygıyla ve rahmetle anıyorum. Zaman hep onu haklı çıkardı, Kamer Genç'i unutmayacağız."

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