Özel okullardaki fahiş fiyat artışına bir yenisi daha eklendi!

Özel okul ücretlerindeki soygun boyutuna ulaşan zamlara bir yenisi daha eklendi.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yüzde 233'lük zam yaptı.

Zam oranını sınıflara göre ayıran vakıf; ana sınıfının eğitim ücretlerine yüzde 150, birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencilerin eğitim ücretlerine yüzde 228, beşinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar öğrencilerin eğitim ücretlerine yüzde 172, dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eğitim ücretlerine ise yüzde 233 zam yaptı.

Tüm sınıfların okul ücretinde ortalama 290 bin TL civarında zam yapıldı

Buna göre; ana sınıfı eğitim-öğretim bedeli yüzde 150’lik artışla 195 bin liradan 490 bin liraya, birinci sınıf öğrencilerinin okul bedeli yüzde 228’lik zamla 133 bin liradan 440 bin liraya, beşinci sınıf öğrencilerinin okul bedeli yüzde 172’lik zamla 124 bin liradan 340 bin liraya son olarak dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ödeyeceği okul bedeli ise yüzde 233’lük artışa 140 bin liradan 470 bin liraya çıktı.

Veliler çileden çıktı

Zammın ardından çileden çıkan veliler, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Kurucu Temsilcisi Deniz Kural Keskin'in eğitim değil para odaklı yaklaşımını kınadıklarını açıkladılar.

Veliler, yapılan son zamla birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin ortadan kalkacağını vurgulayarak "Toplumların gelişimi ve ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahip olan eğitim ve fırsat eşitliği her biretin eğitimde eşit fırsatları yaratacak ortamların sunulması gerekiyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdiler.

ÖDTÜ ismi son dönemlerde fahiş zam kararlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl ÖDTÜ'de öğrencilerin yemek ücretlerine yüzde 76 oranında zam yapılmıştı.