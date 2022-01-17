Özel okullarda "zorunlu yemek" dayatması

2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretlerinin belli olmasından sonra özel okullar kayıt yenileme çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel okullara gelecek zamla ilgili açıklama yapmış ve ücret artışını enflasyon oranında yüzde 36 ile sınırladıklarını söylemişti.

Zam kararı veliler tarafından olumlu karşılanırken, özel okullar düşük buldukları zam oranını farklı yollarla aşmaya çalışıyor.

Bir çok özel okul, kitap, servis ve yemek ücretlerinde yaptıkları fahiş zamlarla eğitim zammı sınırını aşmaya çalışıyor.

Okul yönetimleri ve veliler arasında en büyük tartışma ise hiçbiri zorunlu olmayan bu hizmetlerden yemek konusunda yaşanıyor.

Yemek hizmetinde %60'e varan zam

Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla uzun dönem yemek hizmeti alamayan öğrecilerin velileri ödedikleri ücretleri belli oranda geri almış olsalar da, fahiş rakamlara çıkarılan yemek ücretleri yüzünden bu sene yemek hizmeti almak istemiyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz bir veli, geçtiğimiz yıl 8.000 TL olarak anlaştığı yemek ücretinin bu yıl 12.500 TL olduğunu, bu hizmeti almak istemediğini söylediğinde ise okul yönetiminden "yemek ücretini okul bedelinden ayıramıyoruz" yanıtını aldığını belirtti.

Veliler günlük 75 TL'ye varan yemek ücretlerine isyan ediyor.

Veliler yargıya gidiyor

Yemek, servis ve kitap ücretleri adı altında fahiş zamları kabul etmeye zorlanan özel okul velileri yargıya gitmeye hazırlanıyorlar. Özellikle yemek konusunda, hizmet almak istemediklerini resmi yazı ile okullara bildiren veliler, okuldan gelecek cevap yazılarını alıp mahkemelerin yolunu tutmaya hazırlanıyorlar.

Yönetmelikte zorunlu değil

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre özel okullar yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu hizmetlerden de isteyen veli faydalanır ve özel okul kayıt sözleşmesinde verilen bu hizmetler imza altına alınır. Özel okullar ile veliler arasındaki uyuşmazlıklarda kayıt esnasında yapılan sözleşmeye göre hareket edilmeli.

Ne yapılabilir?

Konuyla ilgili okulla uzlaşma sağlayamayan veliler, tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerine başvuru yapabilir.