Özel o görüşmeyi yorumladı: "Siyaset hem müzakere hem mücadele işidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye ittifakına 31 Mart'tan önce herkesi davet ettik, yine davet ediyoruz. Türkiye ittifakı sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, Kürt demokratlardan oluşuyor. Milli Takım yendiğinde sevinen herkes, Filenin Sultanları kazandığında İstiklal Marşı'yla gururlanan herkes bu ittifakı oluşturuyor.

Tasarruf paketi

Açıkladıkları tasarruf paketinin hepsini yapsalar 100 milyar TL, yani bütçenin yüzde 1'i ediyor. Ama ne diyorlar; işçiye, çalışana zam yapmayalım tasarruf edelim. Haberleşme gideri bir ayda 150 milyon TL artmış. Taşıt kiralama giderleri bir yıl öncesine göre yüzde 80 artmış. Bir ay önce açıkladıkları tasarruf tedbirlerine hiçbir şekilde uyulmamış. Bütçeden sadece faize ödenecek olan para 1.3 trilyon Lira. Bu para da yapacakları tasarrufun 13 katı.

"Siyaset hem müzakere hem mücadele işidir"

Dün Sayın Karatepe, Sayın Şimşek ile görüştü. Siyaset hem müzakere hem mücadele işidir. Düne kadar siz değil miydiniz, CHP hep eleştiriyor ama çözüm önermiyor diye? Biz dünkü görüşmede şunu söyledik. Bu krizi emekliler, emekçiler, çiftçiler, buğday üreticisi yaratmadı, esnaf da yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetemeyenler yarattı.

"Bu konuda bir netlik yok"

Seçimden önce asgari ücrete 4 kez zam düşünebiliriz derken bugün zam olmayabilir diyorlar. Sorduk bu konuda bir netlik yok. Emekli maaşını asgari ücret seviyesine çekmeden, asgari ücrete enflasyon oranında iyileştirme yapmadan olmaz. Kuru üzüme de fındığa da maliyetinin altında taban fiyatı verecekler. Bu rakamlar da güncellenmelidir.