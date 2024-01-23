Özel: “Milletin derdi, fiyatlar ve enflasyon”

Özel, 'Biz milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz' derken, 'En büyük problem, mutfaktaki yangın. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda her geçen gün biraz daha fakirleşiyor' ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, emeklilerin en düşük maaşlarına da değindi.

TÜİK'in yüzde 64 olarak açıkladığı enflasyona yönelik "Gerçek enflasyon yüzde 127" derken, hesaplamalarla emeklinin aldığı zamlar için Özel şu ifadeleri kullandı:

“Tüm emeklilere sesleniyorum; bu ücreti kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun ilk talebi, en düşük emekli maaşının 17 bin lira olmasıdır. Buradan Devlet Bahçeli’ye de Erdoğan’a da sesleniyoruz. Ağzınıza bir dolamışsınız; dem, dem, dem. Milletin derdi; zam, zam, zam.”

CHP Lideri Özel, son günlerde gündemde olan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a yönelik iddialara da değindi. Merkez Bankası'nda bir kriz yaşandığını belirten Özel, 'Bir süredir Gaye Hanım'ın babası, çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar doğruysa durum vahim, iddialar yalansa durum vahim' derken, 'AK Parti'nin kendi iç savaşının Merkez Bankası'nda yürütmesi kabul edilemez. İsimler değişiyor, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için sıkıntılar bitmiyor' dedi.

Özel konuşmasının devamında, Merkez Bankası için, "Bu kurumun itibar kaybetmesi, yurt dışında itibar kaybetmesidir. Kendi trollerinizin paylaşımlarıyla istifaya zorlarsanız yarın kimseyi bulamazsınız. Merkez Bankası'nı dikkatle takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.