Özel: “Meseleyi çözüşünden etkileneceksiniz”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'yi tek adam rejiminden güçlü bir parlamenter sisteme geçirmek için" azimle yürüdüklerini, 14 Mayıs'ta parlamentonun bahçesinde çiçeklerin açacağını söyledi.

Meclis'te 8 yıldır Grup Başkanvekili, 12 yıl da milletvekili olarak basın toplantıları düzenlediğini aktaran Özel, "Bundan sonra hangi makamlarda, hangi mevkilerde oluruz, ne yaparız bilmiyoruz ama bu kürsüden sürçülisan etmişizdir, affola." dedi. Özel, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, helallik istedi.

Türkiye'de yaşanan sel felaketi, orman yangını ve Kahramanmaraş depremleri sonrası çeşitli koordinasyonsuzlukların, eksikliklerin göze çarptığını savunan Özel, TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı liderlerinin onayı ile hazırladıkları Türkiye Afet Yönetimi Kanun Teklifi'ni sunduklarını aktardı.

69 maddeden oluşan kanun teklifinde ilk imza sahibinin Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun da teklife çok emek verdiğine dikkati çeken Özel, Kaboğlu'nun koordinasyonunda Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Ceza Hukuku Derneği yönetim kurullarıyla birlikte çalışılarak 69 maddelik kanun teklifinin oluşturulduğunu söyledi.

Teklifin oluşturulma sürecinde birçok yasanın dikkate alındığını, teklifi multidisipliner ve disiplinler arası bir yaklaşımla hazırladıklarını vurgulayan Özel, "Bu kanun teklifinin bütününü incelediğimizde detayından, kapsayıcılığından ve meseleyi çözüşünden etkileneceksiniz." ifadesini kullandı.

Afet öncelikli kentsel dönüşümünün devletin en önemli görevi olduğunu kaydeden Özel, "Ne kadar hızlı iktidar değişirse, bu kanun ne kadar hızlı çıkarsa ve görevler ne kadar hızlı taksim, tevdi edilir ve bizim tarafımızdan denetlenirse, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de beklenen bütün depremlerde kayıplarımız o kadar aza inecek, onun için çalışıyoruz." dedi.

Vizesiz Avrupa seyahati için 3 kanun çıkaracağız

Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmaları durumunda "Vizesiz Avrupa seyahati" vaadinde bulunduğunu anımsatan Özel, "Avrupa'da vizesiz dolaşım için 55 maddelik yol haritası önümüzde, Avrupa Birliği koymuş. 52'si bitti, son üçü kaldı. O üçüne takınılmasaydı bugün Avrupa Birliğinde vizesiz geziyorduk. 55 kanunun 52'sini çıkarmışız, 3 kanun çıkaracağız. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu daha katı ve daha ciddi yapacağız. İfade özgürlüğünü genişleteceğiz, bir de siyasi ahlak yasası çıkaracağız." diye konuştu.

"Millet İttifakı gelirse Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaklar" sözünün doğru olmadığını belirten Özel, "İnsanın böyle yalanlar duyunca tüyleri ürperiyor. Biz nerede böyle bir şey söylemişiz? Çıksınlar söylesinler. Bu yalancılıkla oy istenmesi doğru bir şey değil." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da "Darbe yapmış FETÖ'cüleri serbest bırakacaklar" ifadesini kullandığını aktaran Özel, "Bunu aklından geçirenin iki elim yakasında olur. Bunun hayali yasak bizim dünyamızda." diye konuştu.

Balkanlar'a ait bir gelenek olan "Marteniçka"ya ilişkin bilgi veren Özel, bu geleneğe göre bir gül ağacına bilekliği takarken çekilen fotoğrafının "troller tarafından yanlış yorumlandığını" söyledi.

"Trollerin yanlış yorumlamasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklama yaptığını" aktaran Özel, "Oradaki gül ağacının dallarına 'Bu darağacı, bu da idam. Bize idam sehpasıyla tehditte bulundu' diyorlar. Duyan da inanıyor. Allah'tan kork Ömer Çelik." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın ekonomi politikasını da eleştiren Özel, enflasyonun iktidarın açıkladığı rakamdan daha fazla olduğunu söyledi.

Bu dili terk etmek lazım

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde ateş açıldığını aktaran Özel, "Kimseye 'Siz yaptınız, yaptırdınız' diyemeyiz ama birileri çıkıp Cumhur İttifakı'nın kutuplaştırılan, siyaseti geren, hedef gösteren, herkese terörist, hain diyen dilinin bunu tetiklediğini söylerse kimse de buna karşı çıkmaz. Bu dili terk etmek lazım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştüğünü aktaran Özel, görüşmelerden bir sonuç alınmadığını, başka bir görüşmenin de olmadığını bildirdi.