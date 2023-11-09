Özel: “Karar düpedüz darbe girişimidir”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kararda, AYM’nin “hak ihlali” kararına uyulmamasına hükmedildi. Daire, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi için kararın bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan gelişmelerin üzerine milletvekilleriyle ilk grup toplantısını olağanüstü çağrı ile kapalı olarak yaptı. Yaklaşık 2 saat 30 dakika süren toplantının ardından Özel, bir açıklama yaptı. Özel’in açıklamaları şöyle:

“Bu karar düpedüz darbe girişimi. Karar, anayasaya, Meclis’e karşı darbe girişimidir. Halkı, bu kalkışmayı bastırmaya davet ediyoruz. Numan Kurtulmuş direnecekse, arkasında CHP vardır. Eğer AYM üyeleri gerekeni yapacaksa, ayrı ayrı direnecekse CHP yanındadır.

Sayın Kurtulmuş’tan adalet oturumu talep ediyorum. İkinci bir karar alınana kadar, CHP Meclis’in açık olduğu her saat, adalet meselesini gündeme getirecek, Meclis kapandığında en az 20 milletvekili Meclis’teki adalet oturumuna devam edecektir.

Bu ister istemez halka mal olacaktı. Ant içtik. Bu anayasaya sahip çıkmak için, darbe girişimi bastırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkı direnmeye çağırıyoruz. Tüm Meclis gruplarını direnmeye çağırıyoruz. Tüm akademisyenleri, hukukçuları bu meseleye tepkisini dillendirmeye davet ediyoruz. Anayasayı kaldırmaya çalışanlara karşı gün direnme günüdür.

Örgütümüzden, sivil toplumdan gelecek her reaksiyonu destekliyoruz. Bundan sonra sivil toplumun yanındayız. Onların direnişine karşı, halkın direnişine karşı CHP milletvekilleri, üyeleri olmaları gereken yerde olacaktır. Sokaklarda, meydanlarda direneceğiz, bu hukuksuzluğa teslim olmayacağız.”