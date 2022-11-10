Özel: “İmamoğlu’nu yutturmayız, ezdirmeyiz”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini hatırlattı. Yaklaşık 10 gün sonra başöğretmenlik sınavına 600 bin öğretmenin gireceğini belirten Özel, sınav için "Bu sınavın yapılmasının Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararına kadar ertelenmesi gerekiyor. Bunu yapın ki öğretmenleri boşu boşuna zorlamayın, üzmeyin. Dünya kadar masrafı da boşuna yapmayın." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Ekrem Bey yurt dışındaki bir ziyarette yaşanan süreci anlatmış, Süleyman Bey bunu fırsat bilip Ekrem Bey'e 'bizi yurt dışında şikayet ettin, ahmaklık yaptın' demiş. Ekrem Bey'de cevap vermiş, 'ben değilim, seçimi iptal edenlerdir'. Süleyman Soylu'nun seçimin iptali için nasıl çırpındığını da o seçimin iptalini anlatan kişiye 'ahmak' dediğini de ve 'sensin ahmak' diye bir cevap aldığını da bilmek için hiçbir şey olmaya gerek yok."

Bu sürecin sonunda İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldığını dile getiren Özel, davaya bakan hakimin "İmamoğlu'na alt sınırdan ceza vereceği" iddiasıyla görevden alındığını öne sürdü. Özel, bu iddiaların soruşturulması için müfettiş görevlendirilmesi gerektiğini belirterek, yarın çıkacak karara nasıl güvenilebileceğini sordu.

Özel, "Genel Başkan'ımızın söylediği herkesin kulağında olsun. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Onu yutturmayız, ezdirmeyiz. Bunu bugünden bir kez daha Meclis çatısı altında kayda geçirmeyi bir borç biliriz." dedi.