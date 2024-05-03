Özel ile Kılıçdaroğlu Ahlatlıbel’de buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Özel, partinin eski lideri Kılıçdaroğlu’nu Ahlatlıbel’de kapıda karşıladı. Özel ile Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi, 19.00 itibarıyla başladı.

KILIÇDAROĞLU “MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, Özel’in Erdoğan ile yaptığı görüşmeden önce ‘müzakere’ vurgulu bir mesaj vermişti. Kılıçdaroğlu görüşmeye, “Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” ifadeleriyle tepki göstermişti.

Özel ise “Müzakere de eden, mücadele de eden bir siyaset için yola çıktık” yanıtı verdiği Kılıçdaroğlu’nu görüşmeden bir gece önce de arayarak önerilerini sormuştu.

İki siyasetçinin, görüşmenin ardından basın açıklaması yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.