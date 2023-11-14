Özel, il başkanlarıyla yerel seçimi masaya yatırdı!

TBMM’de ilk grup toplantısını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından da Başkent’e çağırdığı 81 il başkanı ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Özel’in kurmayları da katıldı. Toplantıda il başkanlarının yaklaşan yerel seçimlere yönelik fikirleri alındı.

Ayrıca Tüzük Kurultayı’na ilişkin de bilgi veren Özel, il başkanlarının illerindeki belediye başkan adaylarının belirlemesine yönelikte tercihlerini aktardı.

Saat 18.00 başlayan toplantıda CHP’nin il başkanları seçime yönelik taleplerini Özgür Özel’e aktararak, yereldeki sorunlarını da dile getirdiler. Ön seçim tartışmasına ilişkin de parti üyelerin önüne sandık konularak yapılacak temayül yoklaması seçeneği görüşmelerde öne çıktı.

Bu kapsamda il ve ilçelerde adaylık yarışında tek aday üzerinde il ve ilçe yönetimleri tarafından uzlaşma sağlanması halinde ise ayrıca bir temayül yoklaması yapılmamasına karar verildi.