Özel: “Herkese hakkının şartsız verilmesi gerekir”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EYT'liler başta olmak üzere vatandaşların birçok beklentisinin olduğunu ancak bu beklentilere rağmen AK Parti'nin grup önerisiyle Meclis'in yarın tatile gireceğini söyledi.

Sözleşmelilerin kadro beklediğine işaret eden Özel, "Şimdi Meclisi kapatıp Noel tatiline gidiyorlar. 2022 bitmeden çözeceklerdi. Hem EYT hem sözleşmeli personelde hak eden herkese hakkının şartsız verilmesi gerekir. Yeni yaş sınırları getirmek, şartlara bağlamak doğru değil." dedi.

"AK Parti'nin Meclis'i çalıştıramadığını, her kanunun MHP sayesinde geçtiğini" iddia eden Özel, "MHP'li milletvekilleri 'kanun tekliflerimiz var, tam kadro gelip oy veriyoruz, bir kere de siz bize destek verin' deseler çiftçinin de işçinin de yüzü gülecek ama yüz güldürmeye değil kayıtsız şartsız AKP'ye desteğe, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzünü güldürmeye yemin etmişler. Böyle bir yaklaşım olmaz." diye konuştu.

Özel, sadece kamu sektöründe değil özel sektörde çalışan vatandaşlara da promosyon hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret tartışmalarına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Devlet, emekçinin cebinden yankesicilikle para alıyor. Verirken alkışlarla, kutlamalarla, kaşıkla ve herkesin önünde; alırken arka cepten çaktırmadan alıyor. Böyle devlet olunmaz. Bütün çalışanların hakkını yiyorlar. Bu konuda da Mecliste düzenlemeye ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan'ın işgal etmediği tek koltuk Asgari Ücret Komisyon Başkanlığı. En son bu komisyonun başkanı oldu ve 'yarın ben açıklayacağım' dedi. Sen açıklayacaksan o zaman ne gerek var komisyona? Bize kural lazım, kral değil. Şahıs devletinin en somut örneği bu."

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde uygulanacak yeniden değerleme oranına değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 80 oranında indirim yetkisi olduğunu söyledi.

Özel, AK Parti'nin, çocuk istismarına ilişkin bir komisyon kurulacağını açıkladığını ancak bunu yerine getirmeden Meclis'in tatile girmesi için önerge verdiğini öne sürdü.

Böyle siyaset olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısındaki bazı açıklamalarını aktaran Özel, "CHP'nin şehir hastanelerini, petrol kuyularını kapatacağını, İHA'ların kanatlarını kıracağını söylemiş. Böyle siyaset olur mu? Böyle yalan olur mu? Şehir hastanesini devletin parasıyla yapıp en iyi hizmete vermek varken yap işlet devret modeliyle yandaşlara verilmesine itiraz ediyoruz. Hasta, röntgen garantilerine itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarını da aktaran Özel, "Ekrem İmamoğlu'na 'siyasi duruşuyla nedeniyle değil hakareti nedeniyle ceza alan şahıs' demiş. 'Ahmak' demek siyasi yasaksa hepimizin gözünün önünde Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' diyen Süleyman Soylu nasıl göreve devam ediyor? Hepimize 'çürükler, sürtükler' diyen Recep Tayyip Erdoğan nasıl görevinin başında duruyor?" sorularını yöneltti.

Özel, İmamoğlu hakkında karar veren hakim ile ilgili "alengirli bir konuda disiplin soruşturması olduğunu" öne sürdü.

Son derece nazik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin bir soruya cevap veren Özel, "Sayın Akşener grup toplantısında son derece nazik bir dille pozisyonunu doğru tarif eden, hem Sayın Genel Başkanımız hem partimizin kurumsal kişiliğine karşı son derece nazik açıklamalar yapmış. Biz de dikkatle, memnuniyetle takip ettik." dedi.

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "baba oğul gibiyiz" ifadelerine ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:

"Kemal Bey'in geçmişte 'baba oğul gibiyiz ya da kardeş gibiyiz' deyip de bugün gırtlak gırtlağa geldiği, hainlikle suçladığı kimse yok. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın 'aramızdaki kardeşlik hukukunu bozmazlar' dediği ve partisinin ikinci Genel Başkanı olan Sayın Davutoğlu'na 'hain' dediğini, siyasi toplantılarını provoke ettirdiğini, partisinin mensuplarınca saldırılar düzenlendiğini, Davutoğlu için en ağır sözler kullandığını biliyoruz. Kendisine en ağır sözleri söyleyen Süleyman Soylu, şimdi üçüncü oğlu mu? Onu bir açıklasın? 'Eğer Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sormazsam namerdim' diyen Süleyman Soylu, bugün üçüncü oğlu mu? Tutarsızlığı kendinde arasın."