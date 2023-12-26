Özel: “Her zaman TSK'nın arkasında olduk”

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olmasının ardından başlayan, siyasetteki ortak bildiri tartışması devam ediyor. CHP, terör saldırılarını kınayan Meclis bildirisine imza atmayıp, kendi bildirisiyle terörü kınamıştı. Bu durum, eleştirilere neden olmuştu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, eleştirilere yanıt verdi.

Kuzey Irak'ta 12 asker şehit

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“6 şehidimizin haberinin ardından daha o büyük travmaya ne diyeceğimizi düşünürken bir 6 şehit haberi daha geldi. Yüreğimiz yandı bağrımıza böğrümüze taş oturdu gırtlaklarımız düğümlendi bir yandan bu büyük acıyı yaşadık bir yandan kahraman ordumuza başsağlığı dileklerimizi ilettik. Biz teröristlerle mücadelesinde her zaman olduğu gibi kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) arkasında olduk olmaya devam edeceğiz. 12 vatan evladı hayatını kaybetmiş mili yas ilan edilsin dedik. Hiç oralı olmadılar. Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 gün yas ilan ettiler. Bu ülkenin 12 evladı şehit edildiğinde milli yas ilan etme ihtiyacını görmüyorlar. 'Milli yas ilan etmeyelim Suudi Kral kadar değerli değiller. Bir göreviniz var bu A4 kağıda imza atacaksınız kınama yapacağız.' dediler. Bu Meclis bilgilendirilmeden sizin sorumluluğunuza ortak olacak hiçbir imzayı atmayacağız dedik.

Kimseden korkmuyoruz

Zorlu bir döneme giriyoruz onlardan korkmuyoruz ama bu partinin karşısındakinden değil arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur. Kendimize güveniyoruz kimseden korkmuyoruz. 1984'ten beri kaç ortak bildiri imzaladık sonucunda ne elde ettik ne çözdük neyi başardık? Ne ezbere ikidar var ne ezbere muhalefet var. 'CHP bu bildiriye imza koymadı.' dediler. Sonra 'CHP tepki gelince kendi bildiri imzaladı' diyorlar. Yollayın bildiriyi görelim bile demedik. Bu konuda samimi bir bilgilendirme olmadan kimseyle ortaklaşmayız dedik durduğumuz yerde durduk. 'Tepki geldi de sonradan bildiri imzaladılar' dediler. Meclis tutanaklarını açın bu bildiri okunuyor ilan ediyoruz diye ardından Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır söz alıyor bu bildiriyi satır satır okuyor. Taleplerimiz yerine gelmezse kendi bildirimizi hazırlayalım dedi.

Yaptıkları dezenformasyon ezberleri bozulduğu içindir

Şehitlere sahip çıkan ailelerine karşı sorumluluğu hatırlatan bu bildiriyi büyük bir onurla CHP Genel Başkanı olarak imzaladık ve o dakika yayımladık. Yaptıkları dezenformasyon ezberleri bozulduğu içindir. CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş çünkü CHP, PKK diyemezmiş. Elbette sorularımız var Bakan randevu alıp gelse sorularımız var. 20 aydır Pençe Kilit operasyonu yapılıyor şehit geldikçe hatırlanıyor oradaki askerler.

Şehit cenazesinde kendisine yönelik protesto

Şehit haberini alınca Manisa'ya Enis Budak'ın cenazesine gittim. Bir provokasyon bilgisi var denilince iyi niyetli o otobüsteki birkaç kişiden yöneticilerimize devlete gelen bilgiler var. İsterseniz camiye gelmeyin dediler. Dedim ki eğer ben provokasyon olacak diye memleketimde beni sözde itibarsızlaştıracaklar diye korkup da bir şehit cenazesine gitmemeye kalkarsam oturduğum koltuğun hakkını vermemiş olurum o koltuk buna müsait değil. Şimdi tek tek isim isim çıkıyor. Beni üzen bir şehit cenazesini hepimize yakışır şekilde uğurlayamamış olmaktır. Yapılan saygısızlık ne bana ne partimedir şehidimizin aziz hatırasınadır. Buna tevessül edenlere yazıklar olsun. 'Biz çok üzüldük.' diyen Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum.

Kimse aklını peynir ekmekle yemesin

Sayın Meral Akşener'in yolladığı çelengi de parçalamışlar. Büyük ayıptır. Son zamanlarda 28 imza atmışız onlar genel başkanımızın önüne kurşun koymuşlar, onlar gitmişler Çubuk'ta genel başkanımızı linç etmeye çalışmışlar. Halen daha önce imza ataydık sonra eleştireydik diyen varsa aklını peynir ekmekle yemesin. Akıl veren kötü niyetli ya da iyi niyetli yazan çizen herkese söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan iyi bir siyasetçi Devlet Bahçeli de öyle ama bunlar kötü insanlar. Bugüne kdar imza atınca aferin attı diyen yok. Ondan sonra yerli ve milli siyaset. Yere batsın yerliliğin milliliğin...

Yapıcıoğlu'nun özerklik sözleri

Sayın Devlet Bahçeli HDP'yi dinlemedi CHP'yi dinlemedi ama oturdu HÜDA PAR'ı dinledi. HÜDA PAR'ın genel başkanı elinde hilafet yeşili parti programı ile sanki inadına dönüp MHP sıralarına bakarak şunları okudu 'Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir.' Ağzına geleni söyleyen Devlet Bahçeli bu sistemin olumlu yönlerini de sen anlat ittifak ortağın yerine. Sayın Bahçeli'nin konuşmasını dinlemediği CHP'nin konuşmalarını dinlemediler. CHP Atatürk milliyetçiliğini benimsemektedir. CHP Türkiye'nin bölünmesine yönelik tüm düşünceleri reddeder yazıyor. HÜDA PAR ise 'Eyalet sistemi özerklik gibi yönetim sistemleri tartışılmalıdır.' diyor. Alın size CHP alın size HÜDA PAR. Kimler kimlerle beraber?

CHP olarak yeni bir yol açıyoruz

Bize oy verenlerin saray rejimine oy vermediğini biliyoruz. Her alanda yetki kullanıp hiçbir sorumluluk almayan iktidarı o konforlu alanında rahat bırakmayacağız. CHP olarak yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz.”