Özel: “Her parti kadar ilişkimiz var”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Yerel seçimlere gidiyoruz. Birileri bizlere hakaretler ederek tahrik etmenin bu yüzden siyasetinin gerginleşmesinin ve esas meselelerin konuşulmamasının hesabında.

Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık. Bizim derdimiz, cüzdandaki, pazardaki, mutfaktaki yangın. Bizim derdimiz imkansızlıklardan ötürü, evladına yurt verilemeyen, evladının barınma çözemediği için kaydı dondurup evladını memleketine geri getiren ananın derdi.

CHP Grubu, inançla gayretle devam edin. Doğruları savunmaya devam edin. Yoksuldan yana, emekliden, emekçiden yana el kaldırmaya devam edin. Bu halk, bu millet, kendisinin yanında olanı da emeğini sömürenleri de görüyor. Sizin bu gayretiniz sandığın başına gidince karşılığını bulacak. Bu millet, kendisini aç bırakanlardan, yoksul bırakanlardan hesap soracak.

Bir tane cümleleri var; dem, dem, dem. ‘Dem’ diyerek enflasyonu unutmanın, zamları gizlemenin hesabındalar. Bu vatanın başına gelecek bir şey olursa, bedelli askerliğe kaçmayıp cepheye koşacak olanlar yine biziz. Dem demişken şunu da söyleyelim; her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM’le de o kadar ilişkimiz var. Milletin derdi DEM değil, zam, zam, zam.

CHP deprem bölgesinde olacak

Haftaya bu salon bomboş olacak, bu saatlerde biz burada yokuz. Haftaya 6 Şubat, büyük depremin yıldönümü. Haftaya resmi kayıtlara göre 50 bin 783 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde, bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız. Bir kez daha bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Doğal afetlere ve özellikle depreme dirençli kentler yaratmak iktidar partisinin görevidir. Biz o süreçte bir tek şeyi gördük; depreme hiç hazırlık yoktu, depremden sonraki ilk 1 hafta içinde Türkiye’de inanılmaz bir koordinasyonsuzluk, ilk saatlerinde ihanete varan bir korkuyu gördük.

İstanbul’da felaketler yaşanmıyor

Eskiden İstanbul’da yağmur yağar Üsküdar göl olurdu. Nasıl büyük yağmurlar yağıyor, İstanbul’da artık Üsküdar bir adaya dönüşmüyor. İstanbul’un hiçbir yerinde can kaybıyla sonuçlanan felaketler yaşanmıyor. Şimdi o kentlere geri dönmek istiyorlar."

Bugüne kadar 900’e yakın aday açıkladık. Şu anda Türkiye’de seçime giren tüm siyasi partiler içinde en üst rakam. 900’e yakın aday açıkladık, içlerinde bizim dışımızdaki partilerde bu rakama yaklaşan yok. Bu hafta sonunda çok büyük oranda adayların tamamı açıklanmış olacak. Rakiplerimizin yarı rakamlarımızda.

Büyükerşen’e yeni görev

Yılmaz Hoca ne yapıyor? Yılmaz Hoca artık dosyalarını topluyor, eve dönecek anılarını mı yazacak sanıyorsunuz? Yılmaz Büyükerşen, CHP’li belediyelerin yaptığı iyi hizmetlerin ortaklaştırıldığı ve birbiriyle benzer hizmetlerin tek tipleştirildiği kurulda belediyelerimizin baş koordinatörü… Bundan sonra genel koordinatör sıfatıyla belediyelerimizi izleyecek, denetleyecek, bir araya getirecek ve onların en iyi hizmette birleşmesini sağlayacak.

İzmir adayı

‘Değişim diyordunuz, ne olacak’ diyenlere; dün ilan edilen İzmir listesine bakın diyorum. Değişim orada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, tecrübeli, vizyoner, dürüst bir arkadaşımız. Cemil Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 arkadaşımızın takım kaptanı olarak görevlendirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Kendisine kolay gelsin. Bu partide kadınların ve gençlerin önünü açacağız. Bu partiyi Atatürk’ün istediği gibi kadınların ve gençlerin partisi yapacağız. Söz veriyoruz.”