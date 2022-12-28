Özel halk otobüsü şoförlerinden İBB'ye tepki

KATAŞ-Sen üyelerinin bulunduğu grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

"Eşit işe eşit ücret, insanca çalışma koşulları istiyoruz" yazılı pankart açan şoförler, İBB'ye tepki gösterdi.

KATAŞ-SEN Başkanı Başaraner, basın açıklamasında, İBB'nin kuruluşu İETT içerisinde faaliyet gösteren halk otobüsü şoförleri olduklarını, 3 bin 41 halk otobüsü ve yaklaşık 8 bin şoförle her gün İstanbul halkını taşıdıklarını söyledi.

Şoförlerin insanca yaşamın dışına çıkarıldığını dile getiren Başaraner, "Bir seneden beri çağrı yapıyoruz. Bizim çalışma koşullarımızı düzeltin. İnsanca çalışma koşullarını sağlayın. Kurallı bir çalışma ortamını sağlayın. Güvencesizliğe son verin. Bir senedir yetkililerle yaptığımız görüşmeler, İETT ile yaptığımız görüşmeler, İBB'nin içerisindeki çeşitli bürokratlar ve siyasilerle yaptığımız görüşmeler bir sonuç doğurmuyor." diye konuştu.

"Şoför hakkını arasın ama iş durdurmasın"

Şoförün hiçbir hakkının olmadığını ifade eden Başaraner, "Şoför sendikaya gitsin örgütlenmeye karşı değiliz, basın açıklamasına gelmesin. Şoför örgütlensin ama örgütlenme hakkı yok. Şoför hakkını arasın ama iş durdurmasın. Bu nasıl sosyal demokrasi, demokratlık, çağdaş belediyecilik?" ifadelerini kullandı.

Başaraner, şoförlerin dinlenme yerinin ve tuvaletlerinin olmadığını, kazalarda da suçun şoförlere atıldığını, İBB'nin, amirin ve denetimcinin suçu olmadığının raporlandığını belirtti.

Şoförler hakkında raporlar yazıldığını ve cezalar verildiğini aktaran Başaraner, şöyle devam etti:

"Asgari ücretin altında çalıştırdığınız bu şoförlerin hakkını yiyorsunuz. Bu şoförler, otobüslerde domates, peynir yemekten bıktılar, bıktık artık. Geçen sene ihale yaptınız temmuz ayına kadar, bu krizin içerisinde şoföre 14 bin 300 lirayı layık gördünüz efendiler. Yol parası yok, yemek parası yok. Hafta tatili yok. Bir hesaplayın sabah 5'te işe başlayıp gece 24'e kadar çalışan bu şoförler bir günde ne yerler acaba?"

"Bizler, sizlerin kölesi değiliz."

"Eşit işe eşit ücret" talebinde bulunan Başaraner, halk otobüsü şoförlerinin sefalet içerisinde olduğunu, Afrika koşullarında çalışmasına karşın kendilerinden Avrupa düzeyinde belge istendiğini bildirdi.

Başaraner, "Çocuklarımıza harçlık veremiyoruz, ailelerimize pazar parası veremiyoruz. Artık yeter. Bizler, sizlerin kölesi değiliz." diye konuştu.