Özel: “Eski dosttan düşman olmaz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçim gündeminin ısındığı, İYİ Parti'nin 31 Mart'a ilişkin CHP'nin iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla reddettiği süreçte Özel, gündeme ilişkin konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

“Yurtlarda yaşananların ardı arkası kesilmiyor. Asansör kazası, trafik kazası, yemek zehirlenmeleri... Gölge bakanımız ve 10 vekilimizi görevlendirdik, komisyon oluşturduk. İllerdeki KYK yurtlarına gidecekler. Şikayet hattı oluşturacağız, konunun ilgilisi kimse onunla yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden asansör arızaları peşi sıra geliyor? Çünkü bu iktidar bilerek ve isteyerek pek çok yatırıma imkan buldu. Yol, köptü, otoyol yaptırdı ama yurt yaptırmadı. Çünkü öğrencilerimiz cemaatların, tarikatların kucağına düşsün diye gencecik çocuklar kindar nesil olarak yetiştirilsin diye. CHP sorunu biliyor, bunun peşini bırakmayacağız.

Kurultay tartışmalarını geride bıraktık. Bundan sonraki parti ve yerel yönetim stratejimizi konuştuk. Elbette merak edilen konu dün yaşanan gelişmeler, CHP'nin yol haritası... Bunlara konuşmanın sonunda değineceğim.

Bugün 5 Aralık, 1934 yılında TBMM'de yapılan düzenlemeyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu düzenlemeden sonra 1935'te Meclis'e 18 kadın milletvekili girdi. Bu düzenlemeye liderliğiyle yol açan, bu düzenlemeye oy veren TBMM'nin rahmetli mensuplarını, ilk kadın milletvekillerimizi, bu düzenlemenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla minnetle anıyoruz. Hayatın yarısı kadın olmasına rağmen Meclis'in yüzde 18'i kadın ve CHP'de bunun bir tık altında. Bunu mutlaka düzenlenmemiz gereğini yapmamız gerekiyor. Yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisi kurduk. Gölge kabinede 18 görevlendirme yaptık ve buradaki arkadaşlarımızın yarısı kadın. AKP sadece Aile Bakanlığı'nda bir kadın bakan görevlendiriyor. Bunun anlamı kadının sadece aileden sorumlu olabileceği düşüncesi.

Torba kanunlara karşıyız. Kanunda öyle bir madde var ki itirazlara rağmen BDDK'yı 7 yıl önce Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. BDDK üyelerine tazminat veriyorlar, İstanbul'da geçinemiyorlamış. Bunu bütün mememurlar için söylemiştim. Hani herkes eşitti, Türkiye'de herkes eşit bazıları daha az eşit. İstanbul'daki memurlar eşit ama BDDK'cılar daha az eşit. Böyle bir şey yok. Sorun ve talep doğru ama adres ve kapsam yanlış. O maddeyi çekin, o maddeyi düzenleyelim. Kira sorunu yaşayana tüm memurlara ve işçilere kira yardımı yapmaya varsan biz buradayız hodri meydan.

Emeklilerin 5 bin lirayı her ay almasını biz söyledik. AKP ve MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere Erdoğan ve Bahçeli'yi şikayet ediyorum. Kadınlara, gençlere çağrımdır. Belediye meclislerine başvuruda bulunun. Kadın ve gençlik kotası uygulayacağız.

Tanju Özcan. Hoş geldiniz başkanım.

(Deprem) 10 ay geçti, dün Gemlik merkezli bir deprem oldu. İstanbul'da da hissedildi ve yine unutulan bir deprem gerçeği herkesin zihinlerine geldi. Yaz aylarında Çevre Bakanı çıkıp şöyle demişti; 'biz gerekirse Meclis'i yazın çalıştırıp düzenleme yapacağız'. Kapımızı çalan olmadı, ekimde bir şeyler yaptılar ama yetersiz.

Bu konuda merkezi yönetim ne yapıyor? 21 yıldır ne yapıldığını Meclis'in komisyon raporundan okuyorum... 21 yıldır iktidardasınız 1 589 kamu binası güçlendirmesi dışında başka bir şey yaptığınız yok. İBB bu sorunla mücadele adına 18.8 milyarlık bütçe ayırdı, 52 devasa proje yapıyor. KİPTAŞ bedeli 36 milyar lira olan projeleri yapıyor. Çevre Bakanı depremzedenin sorununu çözmek yerine Kayserispor'a prim dağıtıyor.

İYİ Parti'ye saygımızı muhafaza ediyoruz

CHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini, iş birliği yapmasını savundum. İttifak kelimesini kullanmadım, çünkü o kelime yoruldu, yıprandı. Tüm çözümler karşılıklı kazandıran çözümler olabilir. 30 Kasım Perşembe günü Sayın Akşener'i ziyaret ettik. Akşener'e aday çıkarma kararından haberdar olduğumuzu, bunun gözden geçirilmesini önerdim. Müzakere sırasında ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda bir masa kurup en iyi sonucu alalım, birbirimize kazandıralım. Konu GİK'te görüşüldü. Alınacak her iki karara da saygılıyız demiştim, saygımızı muhafaza ediyoruz.

Bütün milletimizle ittifak yapacağız

İYİ Parti, CHP'nin geçmişte ittifak yaptığı, kıymet verdiğimiz bir partidir. İYİ Parti'nin seçmleri iyi insanlar. Bütün örgütümüzden talebimiz şudur. Eski dosttan düşman olmaz. Sakın GİK'te karar verdi diye İYİ Parti ile sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. Atatürk'ü sevenlerin partisidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız. İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a dönmesinler diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yol, yürüyüş bizim. Bu halk partilerin tek başına yürüyeceği bir yol değil bütün milletimizi talana karşı halkçı belediyelerde birleşmeye davet ediyorum."