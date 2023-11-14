Özel: “Elbette görüşeceğiz, henüz tarih yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Belediye başkan adaylarını ön seçimle mi belirleyeceksiniz? " sorusuna Özel, bugün bütün il başkanlarını topladıklarını ve öğleden sonra oturup konuşacaklarını söyledi.

Kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu ifade eden Özel, "Benim kurduğum bir cümleden 'Özgür Özel ön seçimden vazgeçti' diyorlar. Kesinlikle doğru değil. Milletvekili seçimlerinde kayıtsız, şartsız ön seçim var. Belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanımızı anketle ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman yerine aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekle en çok kullanacağız yöntem örgüt denetiminde ön seçim olacak. Eğer örgütümüz 'burada ön seçim yapmayalım tek bir aday var'. Örneğin, Manisa'nın Alaşehir'inde demişlerdi ki 'bu diş hekimi arkadaşımızı ikna edersek rakibi yok, kazanırız'. Örgütümüz, 'çoklu yarış' derse mutlaka sandık koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ön seçimin 48 gün kala adayı belirlediğini aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Ben 'bu kadar geç bir aday tanıtımı sıkıntı olur örgütümüze güveneceğiz' derken; örgüt denetiminde ön seçim yapacağımızı söyledim. Hakim denetiminde ön seçim 45 günlük bir çalışma imkanı veriyor. Biz diyelim ki aralık ayı içinde sandığı koyacağız. Sandıktan kim çıkarsa onu da adaylaştıracağız. Mevcut belediye başkanlarımızda anketlerde örgütümüz başka bir talepte bulunmuyorsa, mutlaka örgüt denetiminde ön seçim sonucuna uyacağız. 'Ön seçim yok, Özgür Özel ön seçimden vazgeçti' beyanları tamamen asılsızdır. İl başkanları toplantısında bu konuyu konuşacağız. Benden şüphe eden herhangi bir il başkanımız, delegemiz yok."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Anayasa Mahkemesine yönelik sözlerini değerlendirmesi sorulan Özel, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı lafı Sayın Devlet Bahçeli'nin yaşında, tecrübesinde ve onun gibi çok önemli bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan birisinin ağzından duymak beni memnun etmiyor. 'Millet' kelimesini tarif edip 'zillet' demek milliyetçi bir partinin genel başkanına yakışmaz. Benzer yarışlara girebiliriz. Ben geçmişte çok yaptım. Bu konularda fena değilimdir. Duyduğunda üzülecek yakıştırmaları biz yapmayalım. Zillet derseniz size de millet bir şeyler söyler. Bu hiç hoşunuza gitmez. Onun dışında Anayasa'ya saygı millete saygıdır. Ben eğer Anayasa'nın o maddesi için Devlet bey gibi düşünürken Türkiye Büyük Millet Meclisinin savunulduğu madde için aynı muameleyi yaparsam Devlet beyin Osmaniye'den aldığı görevi tartışmaya açarım. O yüzden bu doğru değil. Anayasa'nın herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak başka bir şeydir. Değişmeden yok saymak o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir. Doğru bulmam. Bence bu dili terk etmek lazım."

"Meral Akşener ile ittifak kapsamında bir görüşmeniz olacak mı?" sorusunu ise Özel, "Yarın görüşme olacağı bilgisi doğru değil. Sayın Akşener ile çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi yok. Olursa basından sorumlu arkadaşlarımız iletişimini yaparlar." şeklinde cevapladı.

İttifak konusunda önümüzdeki süreçte HEDEP'in kapısını çalmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruya ise Özel, "Bugün il başkanlarıyla daha sonra yapacağı parti meclisi toplantısında, ittifakları, bundan sonra nasıl bir yol yöntem izleneceğini ya da izlenmeyeceğini konuşacağız. Ben partinin yetkili kurullarının yetkisinde olduğu alanlara görüş bildiren bir lider olmamaya söz verdim. Parti Meclisinin alacağı karardan sonra görüşelim." yanıtını verdi.