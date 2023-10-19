Özel: “Çoğunluk değişimden yana, favori biziz”

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, gazetecilerle buluşup, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Değişimcilerin, genel başkanlık seçiminde favori olduğunu söyleyen Özel, kurultayın ardından yeniden ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya, “Bu alanı sonuna kadar zorlayacağız.” yanıtını verdi. Özel, seçimin kazanılması halinde CHP MYK’sının gölge bir kabineden oluşacağını da söyledi. Özel ayrıca, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yeniden adaylıklarına itirazları olmayacağını da dile getirdi.

CHP’de değişimcilerin genel başkan adayı Özgür Özel, gazetecilerle bir araya geldi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel başkanlık seçiminde favori olduklarını söyledi.

“CHP milletvekili grubunda yüzde 55'e 45; biz öndeyiz, çoğunluk değişimden yana.” diyen Özgür Özel, bir rakam vermeyeceğini ancak tahmimlerin çok üzerinde bir destek alarak, kurultayı kazanacaklarını söyledi.

Özel, “Kaybedenin olmadığı, dostluk ve barış ortamında bir kurultay geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız.” diye konuştu.

İttifak yeniden kurulacak mı?

Özel, İYİ Parti ile tekrar ittifak yapma ihtimali ve Meral Akşener’in CHP’ye yönelik eleştirilerine ilişkin de konuştu. Özel, “Yeni genel başkan ve yönetim seçimi, ittifak için yeni bir alan açar, yeniden bir müzakere imkanı yaratır. Bu alanı sonuna kadar zorlayacağız.” dedi. Özel, ittifak olmayan yerlerde çok iddialı bir kampanya yürütmeye hazır olduklarını da anlattı.

Gölge kabine kuracağız

Özgür Özel, CHP’deki seçim yarışını kazanmaları halinde CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun bir gölge kabineden oluşacağına da söyledi. “Bizim muhalefet alanında boş bıraktığımız bir alan görmeyeceksiniz.” diyen Özel, “Her alanın karşısında, o alanda yetkin bir çizgide göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylıkları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylıklarına itiraz etmeyeceklerini söyleyen Özgür Özel, “Belediye başkanlarının hangi yöntemle belirleneceği PM'nin yetkisinde, temel kriter olarak da vatandaş memnuniyetidir. Anket, sahadan gelen raporlar, örgütün değerlendirmeleri temel hareketimiz olacak.” şeklinde konuştu.