Özel: “Çocukların geleceği için kazandık”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta, iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık." dedi.

Özel, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile bir süre basına kapalı görüşme gerçekleştiren Özel, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir sınavda olduklarını, bütün gözlerin kendi üzerlerinde olduğunu söyledi.

Herkesin dikkatle kendilerini izlediğini ifade eden Özel, "Okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın geçtiğimiz günlerde artık bundan sonra 'Afyonkarahisar'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurmak yok' dediği yaklaşımını önemsiyoruz, destekliyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizlerin çocuklarının, torunlarının 'uzun yıldır emeğimiz var, hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta, iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık." dedi.

Ufak hatalar oluyor

Farklı illerdeki CHP'li belediyelerde bazı atama hatalarının olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Açık söylüyorum ufak, tefek atama hataları oluyor, tek tek hepsini geri aldırtıyorum. O işi en iyi yapacağını düşündüğü kişi, partinin, bir yakınımızın çok yakını oluyor. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Burada aslında çok hak ettiği halde bir arkadaşımız görevlendirilmiş. Yıllardır hukuk mücadelesi veren, başkalarının 500 bin liraya yaptığı işi 3 kişi 100 bin liraya, 120 bin liraya yapacaklarmış ama 'eşi partide görevli' diye onu da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kağıt gibi kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz, bembeyaz bir kağıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor. Dikkat edeceğiz, doğru davranacağız, örnek olacağız, başaracağız. Ben bu iradeyi göstermezsem, başkanlar bu iradeyi göstermezse, siz bu anlayışı göstermezseniz; 'Efendim AK Parti'nin il başkanı avukattı, önceki dönem belediyenin bütün işlerini yapıyordu, şimdi sıra bizimkinde' yok öyle bir şey."