Özel, Bursa'yı gözden çıkararak Alinur Aktaş'ı işaret etti, Balıkesir'de de İYİ Parti'lilerden oy dilendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuk olduğu Sözcü TV’de 2024 yerel seçim anketleriyle ilgili birbiriyle benzemez kafa karıştıran cümleler kurdu.

Özel’in Bursa ile ilgili “Bursa’yı kazanıyor görünüyor ama” şeklindeki sözleri “Özgür Özel, Bursa’yı gözden çıkarmış.” yorumlarına neden oldu. CHP Genel Başkanı Özel’in Türkiye genelinde diğer illerle ilgili uzun uzadıya yorumlar yapmasına karşı Bursa ile ilgili anlaşılmaz 4 kelimelik tek cümlesiyle ilgili CHP’liler “AK Parti’nin Bursa adayı Alinur Aktaş’ın seçimleri açık ara önde götürdüğünün itirafı olmuş. Anket sonuçları elinde olduğu için daha fazla bir şey söyleyememiş.” şeklinde eleştirilerde bulundu.

BALIKESİR’DEN “PARTİ TAHSİLATI” SÖZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve eline ulaşan kendi yaptırdıkları parti anketleriyle ilgili bilgi veren Özgür Özel, birçok kentte AK Parti ile kafa kafaya seçim süreci yaşadıklarını öne sürerek bu bölgelerde tüm muhalefet partilerinden destek beklediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir’deki yerel seçim çalışmalarıyla ilgili İYİ Partili seçmenlerin partisinin adayı Ahmet Akın’a önceki seçimden borçlu oldukları ve bunun tahsilatına yönelik sözleri izleyenlerini çileden çıkardı.

Özgür Özel, İYİ Parti’nin Balıkesir seçmenine yaptığı ve tepkilere neden olan sözleri şu şekilde:

“Balıkesir’de birkaç puan ‘önde, geride’ ölçülüyoruz. Ahmet Akın’ın durumunu hepiniz biliyorsunuz. Orada İYİ Parti‘ye oy veren seçmen geçen sefer Ahmet Akın’ın kendi elleriyle İYİ Parti‘ye yani İYİ Parti istedi diye kazanmak üzere olduğu seçimde Ahmet Akın ‘ağlaya ağlaya çekildim dedi’ ve elleriyle verdi aldığı seçimi AK Parti’ye. Şimdi aslında Balıkesir’deki seçmenin milli iradesi çalındı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yine Ahmet Akın’ı aday gösterdi. Seçmenler, ‘Ahmet Akın’a sana bir borcumuz var, ödeyeceğiz, demişlerdi. O borcun hani böyle tahsilatının parti olarak peşinde değiliz ama vicdanen Balıkesir’in iyi insanları Ahmet Akın gibi iyi bir insanın hakkını versin diyoruz.”