Özel: “Bu kafa, baroları bölen kafa”

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altılı masa için "Bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmaktır." sözlerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Özel, "Ülkeyi bir şirket gibi yönetmeye geldiğini kendisi söylemişti. Bir aile şirketine dönüştürüldüğünü hep ifade ediyoruz." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Türk Tabipleri Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin meslek kanunlarında değişlik yapacaklarını açıkladığını hatırlatan Özel, bu kurumların çoklu tabip odaları ve çoklu mühendis odalarına dönüştürülerek işlevsizleştirilemeye çalışıldığını öne sürdü.

Daha önce barolar için aynı uygulamanın yapıldığını vurgulayan Özel, Ankara'da 2 No'lu Baro'nun üye sayısının 2 binin altına düştüğünü, yakında kapanacağını savundu. Özel, "Aynı yanlışı doktorlar için mühendisler için tekrarlamaya çalışıyorsunuz. Bu yaklaşım, İstanbul seçimlerini iptal ettiren kafa. Bu kafa baroları bölen kafa. Bu kafa ilk seçimde bir kez daha seçmen tarafından cezalandıracak kafa." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türklerine polis müdahalesi için özür dilediğini belirten Özel, "Süleyman Soylu İçişleri Bakanı taklidi yapmış. Özür dilemiş, bu olumlu bir şey ama Soylu bu insan taklidini, mutlaka öğretmenlere, kadınlara, maden işçilerine, sağlık çalışanlarına saldırıldığında da yapması lazım. Bu muamelenin artık ekranlardan çıkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanı izliyor olacağız"

TÜRK-İŞ'in 4 kişilik bir aile için açlık sınırını 7 bin 786 lira; yoksulluk sınırını 25 bin 365 lira olarak açıkladığını aktaran Özgür Özel, bu rakamlar ışığında TÜRK-İŞ'i ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nı izleyeceklerini söyledi.

EYT ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekillerinin ayrı ayrı tarihler vererek, EYT sorunun 2022 sonuna kadar çözülmesine ilişkin söz verdiklerini dile getiren Özel, EYT ile ilgili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşleri Komisyonunu dün saat 15.00 için toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

İYİ Parti ve HDP'nin de aynı tarih ve saat için toplantı çağrısında bulunduğunu kaydeden Özel, Komisyon Başkanı Recep Akdağ’ın, çağrılara yanıt vermediğini söyledi. Özel, "Yıllarca Sağlık Bakanlığı yapmış, bugün komisyon başkanlığı görevini yürüten birinin bu kadar açık içtüzük ihlali, bu kadar açık Anayasa ihlalini milletimize ve bütün EYT’lilere şikayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"En yetkin danışmanlardan birisi"

Özel, bir gazetecinin, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasıyla ilgili sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Jeremy Rifkin, Genel Başkan danışmanı ve bundan son derece memnunuz. Kendisi o çok beğendikleri Angela Merkel'in endüstride danışmanıydı. 'İlim Çin'de de olsa gidin alın' denmiş. Amerika'da teknolojiyi, İngiltere'de finansı, Alman sisteminden de endüstri ve istihdamı alan yeni bir model... Cenazemiz oldu, Almanya'ya gidilip bu sunum yapılacaktı. Almaya seyahati Aralık ayı içerisinde yapılacak.

Rifkin, Almanya'daki endüstriye dayalı ve istihdam yaratan en yetkin danışmanlardan birisi. Jeremy Rifkin Merkel'e danışmanlık yapsın, Merkel dünyanın en pahalı makam arabalarını yapsın, Erdoğan'a satsın, o da fakir fukaranın parasıyla o arabada caka satsın, siz buna razısınız. Biz diyoruz ki Jeremy Rifkin gelsin bizde çalışsın, arabanın en güzelini, telefonun en güzelini, fabrikanın en gelişmişini o tecrübeyle yapsın. Buna mı itirazınız var? 'İlim Çin'de de olsa alın' diyen Peygamber'in ümmeti olmakla övünenler böyle mi anlamışlar Peygamber'in onlara yaptığı öğüdü."