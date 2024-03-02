Özel "bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyorum" dedi, kendi adayı bedelli çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir mitingde kullandığı "Bedelli askerlik yapanlardan oy istemiyorum" ifadesi kendi partisini vurdu.

Özel'in Çankaya Belediye Başkan Adaylığına layık gördüğü avukatı Hüseyin Can Güner’in bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Kırdığı potlara bir yenisini daha ekleyen Özel'in, kendi adayından oy isteyip istemeyeceği şimdiden merak konusu oldu.