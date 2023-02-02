Özel: “AYM’nin başına kayyum atanmak istendi”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rahatsız ettiğini savundu.

Erdoğan'ın, "Külliye'nin kapısına kilit vuracaklarmış." dediğini ifade eden Özel, kendilerinin böyle bir şey söylemediğini, Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacaklarını, Külliye'yi bilimin, üniversitelerin, TÜBİTAK'ın, kamunun emrine sunacaklarını söyledi.

"Bin 400 odalı o devasa yerin kapısına kilit vurulur mu?" sorusunu yönelten Özel, "Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak, Çankaya Köşkü'nde çalışacak, orayı kamu kullanacak. Yazlık Saray? Cumhurbaşkanı değil Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar tatil yapacak orada." ifadesini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi, OHAL Kararnamelerini iptal etmeyeceklerini, kararnamelerin yarattığı mağduriyeti ortadan kaldıracaklarını öne sürdü.

Tank Palet Fabrikasını satmayacaklarını, kamulaştıracaklarını kaydeden Özel, "O hibe ettikleri uçan saray var, Esenboğa'dan kalkacak o uçan saray, Sakarya'ya en yakın havaalanı olan Sabiha Gökçen'e konacak. İçine ne kadar Katarlı asker, komutan, memur varsa nezaketle bindirilecek. Uçak havadayken Katar Emiri'ne bilgi verilecek; 'Bir emanet vardı uçan saray, sarayınız sizindir Tank Palet milletindir" diyeceğiz. Bizim vaadimiz bu." değerlendirmesini yaptı.

Bu savrulmuşluğun işareti

Erdoğan'ın, grup toplantısında Genel Kurul toplantılarına katılmayan AK Partili milletvekillerine,"Genel Kurulda eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa; -ki dün böyle oldu-, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum." açıklamasına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

"160 milletvekilini bulamıyor AKP ve o yüzden Meclis'i çalıştıramıyor. Bunu denetlemek muhalefetin, bu sayıyı sağlamak kendilerinin görevi. 2 milletvekilinden 1'i neredeyse kayıp. İçeride 30-40 milletvekili var ve 200'ü toplayamayıp kapanıyor. 'Vatandaşın vergisi size helal olmaz' dedi; doğru söylüyor. Adamın fırça attıkları, alkışlıyorlar. Böyle bir ruh hali olmaz. 'Hakkımı helal etmiyorum' diye kızarken, avucu patlarcasına aynı kişiler alkışlar. Hadi olmaz da alkışladın, konuşmadan yarım saat sonra Genel Kurul'da yine yoklama; ilk yoklamada yine kimse yok. 30-40 kişiler içeride. Koşa koşa 200 kişiyi zor tamamladılar. Bu savrulmuşluğun işareti. Bir ara, 'Dünya lideri Erdoğan' diyorlardı; grubu tutamıyor. Fırça atıyor, alkış yapıyorlar 'girin içeri' diyor yine girmiyorlar. Bir ara 'metal yorgunluğu' diyordu, bu ne?"

Özel, Erdoğan'dan, "Sinan Ateş ile ilgili kendisine sunulan cinayetin faillerinin, azmettiricilerinin yer aldığı MİT raporundan bir nüshayı, bugün görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye vermesini" istedi.

Hayat pahalığından kurtulunmuyor

Erdoğan'ın, faizleri daha da indireceklerini söylediğini, "Benim alanım ekonomi, neticesi de ortada" dediğini belirten Özel, baz etkisi olduğunu ancak fiyatlarda düşüş yaşanmadığını kaydetti. Özel, "Enflasyonun 84'ten 64'e düşmesi, fiyatın düşmesi değildir. Baz etkisinden kurtulunca hayat pahalılığından kurtulunmuyor. Enflasyon 84'ten 64'e düşüyor ama hacı teyzenin filesi, geçen ay 196 liraya doluyorsa bu ay 200 liraya doluyor." diye konuştu.

Merkez Bankasının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye mektup yazdığını anımsatan Özel, bankanın yanlış yere mektup yazdığın ileri sürdü. Özel, "Erdoğan'a yaz. 'Bu fiyat artışlarını düşüremiyoruz. Sebebi sensin' yaz." ifadesini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon programında ekmek karnesi gösterdiğini dile getirerek, karnenin İkinci Dünya Savaşı sırasında verildiğini belirtti. Özel, "(Bu ülkenin, perişan olacağı İkinci Dünya Savaşı'na girmemesi lazım, her ihtimale karşı ordunun karnını tok tutmak lazım. Siz kıt kanat yetinin ama caydırıcı ordu orada dursun, bu Anadolu işgal olmasın) diye yapılmış bir iş. Senin döneminde ise gece yarıları benzin kuyruğu, boşuna ümit verdiğin EYT'lilerin SGK önündeki kuyruğu, İŞKUR önünden işsizler ordusu kuyruğu." ifadelerini kullandı.

Paranın sıcağıyla oy at

Özel, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyonda görüşmelerine başlandığını anımsattı.

Erdoğan'ın, "seçimi kaybedeceğini anlayınca" EYT'ye sarıldığını ileri süren Özel, EYT sorunun 23 yıllık olduğunu, mağduriyetin 21 yılında AK Parti'nin bulunduğunu söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kış geçer kurt yediği ayazı unutmazmış, EYT'liler unutmaz. Utanmadan, 'seçime en yakın zamanda maaş alsınlar ki, paranın sıcaklığıyla oy kullansınlar' diyorlar. 21 yıldır ayazda bıraktıklarına, iliğini kemiğini dondurduklarına, 'paranın sıcağıyla oy at, bu seçim rüşveti' diyorlar. Ne demişti Yılmaz Tunç, ne demişti bakan? 5 bin gün prim şartı tamam. Şimdi emeklilikte prime takılanlar çıktı karşımıza. Gördük ki sigortalı olduğu yıla göre 5 bin 975 güne kadar bir kademelendirme, bir mağduriyet. Bir uzman, '2,5 milyon kişi bekleniyordu, bu haliyle 500 bin kişi olabiliyor' diyor. İş bul çalış. Emeklikte prime takılanlar, emeklilikte prim tuzağı."

Özel, teklifte ayrıca Bağ-Kur, staj ve çıraklık mağduriyetinin doğduğunu ifade ederek, EYT'nin maliyetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 100 milyar lira, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin 255 milyar lira olarak açıkladığını kaydetti. Özel, "Nasıl devlet yönetiyor bunlar?" dedi.

AYM Başkan seçimine, MHP'nin müdahaleye kalkıştığını, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medyadan seçim öncesi paylaşımda bulunduğunu söyleyen Özel, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın aday olmak istemediğini savundu.

Özel, "Hülle yoluyla HSK'dan Yargıtaya, Yargıtaydan bir dosya okumadan iki ay sonra AYM'ye gönderilen İrfan Fidan, saray tarafından AYM'nin başına kayyum atanmak istendi. Sarayın hülleyle getirdiğini herkes biliyor. Bunu görünce Arslan, bir yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş ve seçimi aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı AYM'ye kayyum olamadı." diyerek, sözlerini tamamladı.