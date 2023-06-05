Özel, Atalay’ın tahliye edilmesini istedi!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın tahliye edilmemesi nedeniyle Meclis'te ant içemediğini ve milletin vekaletini üstlenme görevine başlayamadığını ifade etti.

Atalay'ın halen tutuklu olmasının ülkenin demokrasiye ve adalete olan ihtiyacında yıllardır milim ilerleme sağlanamadığını gösterdiğini iddia eden Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Can Atalay’ın tahliye edilmemiş ve dolayısıyla görevine başlayamamış olması, sadece kendisinin ve partisinin değil TBMM'nin ve TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partilerin sorunudur. Halihazırda tartışmalı ve siyasallaşmış bir yargı kararıyla tutuklu bulunan Can Atalay'ın millet iradesine rağmen tahliye edilmemiş olmasını kabul etmiyor, Anayasa'ya aykırı bu tutumdan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz.

TBMM'nin 30'uncu başkanının 7 Haziran Çarşamba günü seçilmesi öngörülmektedir. Can Atalay'ın Çarşamba gününe kadar tahliye edilip yemin etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Meclis Başkanlığı seçimi sakatlanacaktır ve seçilecek olan Meclis başkanının meşruiyeti tartışmaya açılabilecektir."