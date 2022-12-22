Özel: "Alma gücündeki azalmayı telafi etmedi"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Sincan F tipi cezaevinde hayatını kaybeden emekli Korgeneral Vural Avar'ın cenazesine katıldığını ifade etti.

Cenazeye TSK'dan çelenk gönderilmemesini eleştiren Özel, Avar'ın 85 yaşında ve hasta olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "CHP'li belediyelerdeki terör iltisaklı olduğu iddia edilen kişilerle alakalı dosyayı savcılığa verdiğini" ifade eden Özel, "Göreceğiz, takip edeceğiz. '709 kişinin kendi ve 959 kişinin yakınları hakkında, toplam 1668 kişi hakkında terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı' diye bir açıklama vardı. Şimdi bu rakamlara bakacağız." diye konuştu.

Bakan Soylu'nun, birinin yakınlarına bakacaksa "darbeci eski tümgeneral Mehmet Dişli'ye bakmasını" isteyen Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki süpürgeciye 'senin biraderin terör örgütüyle ilişkisi varmış. Onun için Ekrem suçlu' diyor. Yazıklar olsun. İçişleri Bakanı Soylu'ya soruyorum: Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi yurt dışında FETÖ firarisi mi değil mi?" dedi.

Ekonomi değerlendirmesi

"Türkiye Ekonomi Modeli"ne göre başarılı olunamadığını savunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enflasyonu gelecek aydan itibaren nasıl tepetaklak edeceğimizi göreceksiniz, hayat ucuzlayacak" sözü ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de "enflasyonun boynunu kırıyoruz" sözünü anımsatarak, "Hepsi külliyen yalan." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun önceki aylara göre düşecek olmasına rağmen fiyatların artmaya devam edeceğini savunan Özel, "Baz etkisi istiyor ki seçmende yapsın kaz etkisi. Seni kaz gibi kandırıp kaz gibi yolmaya devam edecekler. Geçen sene aralık ayında yüzde 13,5; ocakta yüzde 11, şubatta yüzde 4,81 olunca bu sene ondan düşük oldukça baz etkisi görülecek." ifadelerini kullandı.

Özel, umulan baz etkisine rağmen fiyat pahalılığı olduğunu ifade ederek, enflasyon düşünce fiyatların düşmeyeceğini, ancak enflasyon sıfır olursa fiyatların yükselmeyeceğini ileri sürdü.

Asgari ücret açıklaması

Asgari ücrete verilen fiyatın içinde nelerin olduğunun belli olmadığını söyleyen Özel, "İlk 6 ay, ikinci 6 ay enflasyonu ile gelecek senenin enflasyon tahmini koyulsa ve son çeyreğin büyümesi eklense, 10 bin 128 lira oluyor. Biz bunu önerdik. Yani yine işçinin hak ettiğini cebinden çalma var. Şimdi bu rakamı iyi bir rakammış gibi pazarlamak için hazırlıkları var. Bu rakam iyi bir rakam değil. Geçen seneden bu seneye TÜİK'in yaptığı hesabın çok üzerinde bir gerçek enflasyon var sahada. Bu zam geçen seneki tahribatı mı telafi ediyor, gelecek seneki enflasyondan mı koruyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Pirincin temmuz ayındaki fiyatının 25, bugünkü fiyatının 45 lira 80 kuruş olduğunu ifade eden Özel, o zamana göre bugün 33 kilo eksik pirinç alınacağını söyledi. Özel, gıda maddelerinden örnek verdiği konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bütün asgari ücreti bulgura yatırırsa 35 kilo az alıyor. Bütün asgari ücretle makarna alan 111 paket eksik alıyor. Tavuk alan 129,5 kilo eksik alıyor. Beyaz peynir alan 7 kilo eksik alıyor. Ayçiçek yağı alan 28 litre eksik alıyor. Temel gıda üzerinden baktığınızda çok ciddi erime mevcut. Asgari ücrete yapılan artış satın alma gücündeki azalmayı telafi etmedi. Yani bu artış, asgari ücretle çocuğunu doyurmaya çalışanın eve daha az pirinç, bulgur, makarna, süt, zeytin, kuru fasulye götürüleceği düşük bir asgari ücrettir. Önümüzdeki süreçte bunu aynen göreceğiz. Şimdi bir söylenti yayıyorlar. 'Gerekirse mayısta bir zam daha var...' Yani 'Mayıs'a kadar sürün. Seçimi kaybedeceğimi anlarsam bir seçim rüşveti olarak arttırırım.' Bu asgari ücretliyi, emekçiyi değil kendini ve avanesini düşünmek demek."

Özel, RTÜK'ün bazı televizyonlara verdiği yayın durdurma ve para cezalarını eleştirdi.