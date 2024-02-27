Özel, 28 Şubat darbecilerine af istedi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Memleket Partisi’nden ayrılan üç isme CHP rozeti takan Özel, parti kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Memleket Partisi’ne oy ve gönül verenlerle herhangi bir sorunları olmadığını söyleyen Özel, parti içinde yaşanan süreçlerin ayrılıklara yol açmış olabileceğini ancak bu durumun CHP’nin kapılarını kapatmadığını vurguladı.

TRT'yi eleştirdi

TRT’nin tarafsızlığını yitirdiğini ve iktidarın yayın organı haline geldiğini iddia eden Özel, TRT’nin Anayasal bir kurum olduğunu ve Anayasa’ya göre özerk ve tarafsız olması gerektiğini söyledi. Özel, TRT’nin CHP’ye ve kendisine yeterince yayın süresi ayırmamasını eleştirerek, “TRT’yi cenazeme istemiyorum, dirimde olmayanın ölümde de gözü olmasın” dedi.

Elazığ’daki maden kazasına ilişkin de konuşan Özel, “Herkes ‘Soma’yı unutursak yüreğimiz kurusun’ diyordu. Madenlerde bir arpa boyu yol alınmadı. ‘Madencinin fıtratında ölüm var’ demek insanımızı kandırmaktır” diye konuştu.

Özel, 31 Mart’tan sonra Türkiye’yi zor bir ekonomik sürecin beklediğini, kemer sıkma politikaları, zamlar ve tasarruf genelgelerinin ardı ardına geleceğini söyledi.

Özel, CHP olarak önerdikleri 17 bin lira bayram ikramiyesi ücretinin, gerçekleşmesi halinde emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Özel iktidara, emekliler için “emeklikart” adını verdiği bir destek kartı uygulamasına geçilme çağrısı yaptı. Bu kartın faturalarda indirim sağlayarak emeklilerin yaşamını kolaylaştıracak bir uygulama olmasını teklif eden Özel, bu konuda üzerlerine düşen her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Darbecilere af istedi

28 Şubat Post Modern darbesine karşı kendisinin de demokrasiden yana zamanında tavır aldığını ifade eden Özel, “Üzerinden yıllar geçti. O dönemde bilerek yada emirle çeşitli kararları alan askerler, şu anda cezaevinde yatıyor. 80 yaşın üzerinde sürekli olarak sağlık sorunları çeken bu kişiler, yaşamlarının son günlerinde eziyet çekiyorlar” dedi.

Darbecilerin bazılarının hayatlarını tek başına idame edemediklerinin altını çizen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek özel yetkisini kullanarak darbecileri affetmesini istedi.

Özel şunları söyledi:

“O baskı döneminde olanlardan şikayet edenler devletin televizyonunu parti televizyonu, devletin tüm imkanlarını kendilerine tahsis etmiş durumdalar. 28 Şubat'ta yaşananların bugün her gün yaşatıldığı bir sürece getirdiler. 28 Şubat'ın bir mağdurları daha var ki, onları anmazsak büyük bir haksızlığa neden olmuş oluruz. Emir-komuta zinciri içinde 28 Şubat davasında içeride insanlar yatıyor. Çetin Doğan, Fevzi Türker, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak. O gün ne yaşandıysa yaşandı. Bir suçu bir günahı olmayan torununun yanında dizinin dibinde huzurlu nefese muhtaç o güzelim insanlar içeride.”