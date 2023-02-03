Özden Toker'in kitabı yayımlandı: "Cumhuriyet’le Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker - İsmet İnönü’nün Kızı Anlatıyor"

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in anılarını yazdığı "Cumhuriyet’le Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker - İsmet İnönü’nün Kızı Anlatıyor" isimli söyleşi kitabı, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlandı.



Kitap, Özden Toker’in Mehmet Ö. Alkan’a, 7 Aralık 2018-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, Pembe Köşk’te yaptıkları söyleşilerde anlattıklarından oluşuyor.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı ve Gazeteci Metin Toker’in eşi olarak yakın tarihimizin dönüm noktalarına tanıklık eden Özden Toker, anılarını kaleme alarak kitap çıkardı.

Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının etkin devlet adamlarını tanımış, dönemin siyasetinde önemli bir işleve sahip olan Pembe Köşk’te yaşamış, özel hayatı Türkiye’nin siyasal hayatıyla bütünleşmiş olan Özden Toker, anılarını yazdı.

Bütün bu olanlara tanıklık eden Toker, bu tanıklığı kayda geçirerek yaşadıklarını ve duyduklarını aktardı.

Bazıları ilk kez yayımlanan fotoğraflarla ve siyasetten eğitime, kültürden sanata ülkede yaşanan önemli gelişmelere değinen kitapta, okurlar Cumhuriyet tarihine tanıklık etmeye davet ediliyor.



Kitabın tanıtım yazısında: “Hikâyem uzun... Cumhuriyet’le yaşıt...

Hep tekrarladığım gibi Cumhuriyet’in ilk on yılında doğan bir çocuğun serüveni...” ifadelerine yer verildi.