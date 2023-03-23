Özdemir: “Fon, AB’ye uyumlu hale getirilmeli”

TBMM Genel Kurulunda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sibel Özdemir, Türkiye'de ve Suriye'deki depremzedelere destek amacıyla, Avrupa Birliği Komisyonunun öncülüğünde Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlendiğini kaydederek, “Toplanan 7 milyar euro içinden Suriye'ye aktarılacak desteğin tamamı hibe iken Türkiye'ye aktarılacak desteğin 4,3 milyarı kredi; 1,75 milyarı ise hibe olarak verilecek” dedi.

BM üzerinden aktarılacak

Siyasi iktidarın Uluslararası Bağışçılar Konferansında toplanan paraları geçen hafta Mecliste yasalaştırdığı Afet Fonu'na aktarmayı planladığını ifade eden Özdemir, “Ancak Afet Yeniden İmar Fonu Yasasının Avrupa Birliği mevzuatına uymaması nedeniyle gerekli ek düzenlemeler yapılana kadar bu desteklerin Birleşmiş Milletler bünyesindeki kurumlar üzerinden aktarılması bekleniyor” dedi.

Fonun, AB ile uyumlu hale getirilmeli

Özdemir, “Yardımların nerelerde, nasıl; şeffaf ve denetlenebilir şekilde harcanıp harcanmadığı konusunda sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da bir güvensizlik hâkimdir” dedi. “Toplanan fonun düşük olmasının nedeni de işte bu güvensizliktir” diyen Özdemir, “Tüm uyarılarımıza rağmen Afet Yeniden İmar Fonu Yasası geçen hafta kabul edildi. Bu Fonu'n bir an önce Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hâle getirilmesi ve toplanan paraların da şeffaf şekilde depremzedelere ulaştırılması çağrısında bulunuyorum” dedi.