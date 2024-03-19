Özdemir: “CHP, Kandil’e nefes olmaya çalışıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gençlere yönelik sözlerine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden CHP’yi ve bu yaklaşımı sert dille eleştirdi.

Özel’i, “Partisindeki para sayma görüntüleri, milletvekillerinin odalarından fışkıran dolarlar ve son olarak düzmece olduğu iddia edilen ses kayıtları gibi türlü rezilliklerle muhatap olan ancak bunların hiçbirisine cevap vermeyen” bir parti lideri olarak tanımlayan Özdemir, şöyle devam etti:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, gençlerimizi kirli düşüncelerine alet ederek, ‘Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama gençler yapıyor dersinler, ben o darbeye teslim olurum’ şeklinde açıklamada bulunması, ne derecede vahim bir hale düştüklerini gözler önüne sermiştir.

Bu durum, CHP’nin demokrasiye olan mesafesini gösterdiği gibi gençlerimizi de kirli maksat ve emellerine alet etmekten geri durmayacak kadar azgın ve hasım tutum takınabileceklerini gözler önüne sermiştir. CHP bu zihniyetle Türkiye ve Türk Milleti’nin hasmı olan terör örgütleri ve düşmanlarımızla her türlü ihanete girebilecek durumda olduğunu göstermiştir.”

Kandil’e nefes verme uğraşısı

Partisinin Türk gençliğini sokaklarda heder etmeyeceğinin altını çizen Özdemir, “Özgür Özel, bu açıklamayla hangi karanlık mahfillere, hangi terör odaklarına ve hangi Türkiye hasımlarına adeta selam göndermiştir? Kent uzlaşısı adı altında belediyeleri PKK’ya imkan sağlayacak duruma getirme arayışında olanlar, yok olacağı artık kesinleşen Kandil’e nefes verme uğraşısından ne zaman vaz geçecektir?” diye sorarak açıklamasında şu konulara dikkat çekti:

“Türk gençliği sokaklarda heba edilmeyecek, insanca bir yaşamın mimarları olarak Türk ve Türkiye yüzyılının inşasında büyük sorumluluk üstlenecektir. Bu durumu CHP Genel Başkanı’nın vasat zihniyetinin bir türlü anlamıyor ve almıyor olması ibretliktir.

Sayın Özel bilmelidir ki Türk gençliği hürriyet sevdalısı ve demokrasimizin temel taşıdır. Bizim küresel ve karanlık hesaplara kurban edilecek tek bir genç kardeşimiz yoktur. Hiçbir ana baba da evladını CHP’nin bu rezil anlayışına elbette bırakmayacaktır.

CHP’yi baştan sonra esir almış

PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile girdikleri ortaklık öyle görünüyor ki CHP’yi baştan sona esir almış, zihinlerinde anarşizim ve terörizmle yol alma hevesi hortlamıştır. Bu yanlıştan CHP Genel Başkanı bir an evvel dönmeli, aklını başına almalıdır.

Türk gençliği yükselen Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın sahibidir. Türkiye’yi dünyada süper güç yapacak irade ve azmin sahibi Türk gençliğidir. Aksi bir yola tevessül edenlereyse aziz milletimiz muhakkak ki fırsat vermeyecektir.”