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Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

Özdemir Bayraktar için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Kararlılığı, inatçı olması, hiçbir şeyden korkmaması, gerçekten mümtaz bir şahsiyetti. İnsansız hava araçları konusunda milli savunma sanayii alanında devrim niteliğinde adımlar atılmasına vesile olmuştur. Fedakarlığı, yardımseverliği onunla söylenecek temel şeylerdir. İyi bir Müslüman'dı, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ben de çok uzun yıllardır tanıyorum. Mekanı cennet olsun. Büyük projeler kararlı insanların mücadelesiyle ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. 

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